Külföld
Az izraeli kormány új földnyilvántartási eljárást hagyott jóvá Ciszjordániában
Jelentős földterületeket állami földként vesz nyilvántartásba és elérhetővé teszi őket izraeli fejlesztésre
1967 óta először indítottak a Jordániától akkor elfoglalt Ciszjordániában földnyilvántartási eljárást, melyre a kormány a 2026 és 2030 közötti időszakra elkülönített 244 millió sékelt (mintegy 28 milliárd forint).
A határozat szerint várhatóan legalább másfél évig tart az összes telek és az összes nem regisztrált föld nyilvántartásba vétele, és a terület teljes regisztrációja akár harminc évig is elhúzódhat. Célul tűzték ki, hogy az első öt évben regisztrálják a nem nyilvántartott földek 15 százalékát.
A Palesztin Nemzeti Hatóság elnöki hivatala az intézkedést „a megszállt palesztin terület de facto annektálásának” nevezte, és arra figyelmeztetett, hogy a lépés „az illegális telepes tevékenységen keresztül a megszállás megszilárdítását célozza”.
Jordánia külügyminisztériuma felszólította a nemzetközi közösséget, hogy vállaljon jogi és erkölcsi felelősségét, és kényszerítse Izraelt, a megszálló hatalmat, a veszélyes eszkaláció megállítására.
Izraelben a védelmi, a pénzügyi és az igazságügyi miniszter üdvözölte a döntést. „Ez igazi forradalom Júdeában és Szamáriában”- mondta a Likud párthoz tartozó Jarív Levin igazságügyi miniszter a terület bibliai nevét használva.
„Az izraeli kormány elkötelezett a teljes terület irányításának mélyítése mellett”- tette hozzá. „A folyamat megelőzi a konfliktusokat, jogbiztonságot teremt és lehetővé teszi a felelős fejlesztést Ciszjordániában” – közölte Becalel Szmotrics pénzügyminiszter, a Vallásos Cionisták telepespárt elnöke.
A „C” területek az összes ciszjordániai földeknek mintegy 60 százalékát teszik ki, ahol a földek kétharmada nincs hivatalosan regisztrálva.
A határozat a biztonsági kabinet múlt heti vitatott döntését követi, amely kibővítette az izraeli felügyeletet Ciszjordánia „A” és „B” területein, és lehetővé tette, hogy izraeli magánszemélyek is földet vásároljanak a területen, mely korábban nem volt lehetséges. Az „A” térségek teljes palesztin civil és biztonsági ellenőrzés, a „B” területek pedig palesztin civil ellenőrzés, de izraeli biztonsági kontroll alatt állnak.
Az 1993-as Osló-i egyezmények szerint az izraeli telepeket tartalmazó „C” területek izraeli biztonsági és adminisztratív ellenőrzés alá tartoznak, de a palesztin hatóságnak fokozatosan át kellett volna vennie ezeket a területet.
A Békét Most és a Van Törvény nevű civilszervezet elítélte és annektálásnak nevezte a kormány döntését. Arra figyelmeztették Donald Trump amerikai elnököt, hogy az izraeli kormányfő „az orra előtt annektál”.
Ciszjordánia területének 1967-ig mintegy egyharmada volt formálisan nyilvántartva, melyet az 1948 előtti brit mandátum idején, majd az 1949 és 1967 közötti jordániai uralom alatt végeztek el. Izrael 1968-ban, a térség elfoglalása után egy évvel leállította a nyilvántartást.