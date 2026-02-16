Az ukrán exminisztert a menekülési kísérlete közben tartóztatták le

Herman Halushchenko volt ukrán energiaügyi minisztert korrupcióellenes nyomozók tartóztatták le, amikor megpróbált elhagyni az országot.

Herman Halushchenko, Ukrajna volt energiaügyi minisztere az Euronews szerint vasárnap az ukrán nemzeti korrupcióellenes hatóság (NABU) nyomozói tartóztatták le, amikor megpróbált átlépni a határon.

A letartóztatás az úgynevezett „Midas” művelet keretében történt. Ez a művelet az egyik legnagyobb korrupciós botrányt vizsgálja Volodimir Zelenszkij elnök hivatali ideje alatt.

A „Midas” művelet háttere

A Kyiv Independent szerint a nyomozók már 2025 novemberében több házkutatást is végrehajtottak, többek között a Halushchenkóhoz kapcsolódó ingatlanokban.

A NABU szerint a gyanúsítottak egy olyan rendszert szerveztek, amellyel 100 millió dollárnyi pénzt sikkasztottak el. A novemberi első bírósági tárgyalások során az antikorrupciós nyomozók olyan hangfelvételeket mutattak be, amelyeken a gyanúsítottak állítólag a kenőpénzek felosztásáról beszélgetnek. A „Kyiv Independent” szerint a beszélgetésekben többször is elhangzott a „professzor” becenév, amelyet a nyomozók Halushchenkóhoz társítanak.

Lemondások és nyomozások

A volt miniszter azonban nem volt az egyetlen magas rangú politikus, aki részt vett a botrányban. Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője és Selenskyj elnök közeli bizalmasa is lemondott tisztségéről, miután a nyomozók átkutatták irodáját.

Timur Mindich vállalkozó, aki szintén Zelenszkij szövetségese és a ügyben gyanúsított, időben külföldre menekült, mielőtt a házkutatások megkezdődtek.

Az EU határozott korrupcióellenes küzdelmet követel

Ukrajna évek óta küzd a legmagasabb politikai szinten jelen lévő korrupcióval. Az Európai Unió ezért a probléma határozott kezelését tűzte ki az Ukrajna EU-csatlakozásának egyik központi feltételeként.