Külföld
Az ukrán exminisztert a menekülési kísérlete közben tartóztatták le
Folytatódik a korrupciós botrány Ukrajnában
Herman Halushchenko, Ukrajna volt energiaügyi minisztere az Euronews szerint vasárnap az ukrán nemzeti korrupcióellenes hatóság (NABU) nyomozói tartóztatták le, amikor megpróbált átlépni a határon.
A letartóztatás az úgynevezett „Midas” művelet keretében történt. Ez a művelet az egyik legnagyobb korrupciós botrányt vizsgálja Volodimir Zelenszkij elnök hivatali ideje alatt.
A „Midas” művelet háttere
A Kyiv Independent szerint a nyomozók már 2025 novemberében több házkutatást is végrehajtottak, többek között a Halushchenkóhoz kapcsolódó ingatlanokban.
A NABU szerint a gyanúsítottak egy olyan rendszert szerveztek, amellyel 100 millió dollárnyi pénzt sikkasztottak el. A novemberi első bírósági tárgyalások során az antikorrupciós nyomozók olyan hangfelvételeket mutattak be, amelyeken a gyanúsítottak állítólag a kenőpénzek felosztásáról beszélgetnek. A „Kyiv Independent” szerint a beszélgetésekben többször is elhangzott a „professzor” becenév, amelyet a nyomozók Halushchenkóhoz társítanak.
Lemondások és nyomozások
A volt miniszter azonban nem volt az egyetlen magas rangú politikus, aki részt vett a botrányban. Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője és Selenskyj elnök közeli bizalmasa is lemondott tisztségéről, miután a nyomozók átkutatták irodáját.
Timur Mindich vállalkozó, aki szintén Zelenszkij szövetségese és a ügyben gyanúsított, időben külföldre menekült, mielőtt a házkutatások megkezdődtek.
Az EU határozott korrupcióellenes küzdelmet követel
Ukrajna évek óta küzd a legmagasabb politikai szinten jelen lévő korrupcióval. Az Európai Unió ezért a probléma határozott kezelését tűzte ki az Ukrajna EU-csatlakozásának egyik központi feltételeként.