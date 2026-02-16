2026. február 16., hétfő

Előd

Külföld

Az ukrán exminisztert a menekülési kísérlete közben tartóztatták le

Folytatódik a korrupciós botrány Ukrajnában

MH
 2026. február 16. hétfő. 13:25
Herman Halushchenko volt ukrán energiaügyi minisztert korrupcióellenes nyomozók tartóztatták le, amikor megpróbált elhagyni az országot.

Herman Halushchenko volt ukrán energiaügyi minisztert korrupció miatt letartóztatták
Fotó: AFP/dpa Picture-Alliance/DPA/Sebastian Gollnow

Herman Halushchenko, Ukrajna volt energiaügyi minisztere az Euronews szerint vasárnap az ukrán nemzeti korrupcióellenes hatóság (NABU) nyomozói tartóztatták le, amikor megpróbált átlépni a határon.

A letartóztatás az úgynevezett „Midas” művelet keretében történt. Ez a művelet az egyik legnagyobb korrupciós botrányt vizsgálja Volodimir Zelenszkij elnök hivatali ideje alatt.

A „Midas” művelet háttere

A Kyiv Independent szerint a nyomozók már 2025 novemberében több házkutatást is végrehajtottak, többek között a Halushchenkóhoz kapcsolódó ingatlanokban.

A NABU szerint a gyanúsítottak egy olyan rendszert szerveztek, amellyel 100 millió dollárnyi pénzt sikkasztottak el. A novemberi első bírósági tárgyalások során az antikorrupciós nyomozók olyan hangfelvételeket mutattak be, amelyeken a gyanúsítottak állítólag a kenőpénzek felosztásáról beszélgetnek. A „Kyiv Independent” szerint a beszélgetésekben többször is elhangzott a „professzor” becenév, amelyet a nyomozók Halushchenkóhoz társítanak.

Lemondások és nyomozások

A volt miniszter azonban nem volt az egyetlen magas rangú politikus, aki részt vett a botrányban. Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője és Selenskyj elnök közeli bizalmasa is lemondott tisztségéről, miután a nyomozók átkutatták irodáját.

Timur Mindich vállalkozó, aki szintén Zelenszkij szövetségese és a ügyben gyanúsított, időben külföldre menekült, mielőtt a házkutatások megkezdődtek.

Az EU határozott korrupcióellenes küzdelmet követel

Ukrajna évek óta küzd a legmagasabb politikai szinten jelen lévő korrupcióval. Az Európai Unió ezért a probléma határozott kezelését tűzte ki az Ukrajna EU-csatlakozásának egyik központi feltételeként.

