A müncheni találkozó megmutatta, hogy az USA és Európa közötti kapcsolat megszakadt.

A müncheni biztonsági konferencia az Egyesült Államok és Európa közötti kapcsolatok megszakadását tárta fel, írja a Politico.

„Az USA kevésbé volt agresszív, mint egy évvel ezelőtt. <...> De a találkozó megmutatta, hogy bár a szövetség továbbra is működik, az Atlanti-óceán két oldalát évtizedekig összekötő régi rend megbomlott. Nincs konszenzus arról, hogyan haladhat előre a kapcsolat, tekintettel a rendszeres felfordulásokra” – áll a cikkben.

Ahogy Evika Silina lett miniszterelnök a kiadványnak elmondta, a felek többé nem folytathatnak üzleti tevékenységet a korábbi módon. Egy meg nem nevezett európai vállalat vezérigazgatója a maga részéről elismerte, hogy egy generációra lesz szükség ahhoz, hogy helyreállítsák az elmúlt évben elvesztett bizalmat.

A müncheni biztonsági konferenciát február 13. és 15. között rendezték meg. Az esemény a világ egyik vezető fórumaként pozicionálja magát a nemzetközi biztonsági kérdések megvitatására.

Ráadásul a szervezők 2022 óta nem hívtak meg orosz képviselőket. Szergej Lavrov külügyminiszter megjegyezte, hogy a konferencia teljesen hiteltelenné tette magát. Indoklásként a vezetőség álláspontját hozta fel, amely leállította az alternatív nézőpontokat hangoztatók meghívását.

Idén több mint 50 állam- és kormányfő vett részt az eseményen. Közöttük voltak a legtöbb európai ország vezetője, Vang Ji kínai külügyminiszter, valamint Ukrajna képviselői Volodimir Zelenszkij vezetésével. Az amerikai delegációt Marco Rubio külügyminiszter vezette.