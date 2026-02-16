2026. február 16., hétfő

Előd

EUR 377.64 Ft
USD 318.28 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Áramkimaradás Nyugat-Oroszországban „az egyik legsúlyosabb ukrán támadás” után

Az orosz régiók is célponttá válnak – most Brjanszk területét érte a csapás

MH
 2026. február 16. hétfő. 11:51
Megosztás

Milliók szenvednek a sötétségtől és a hidegtől az orosz légitámadások miatt.

Áramkimaradás Nyugat-Oroszországban „az egyik legsúlyosabb ukrán támadás” után
Kijev utcái egy orosz katonai támadást követő elhúzódó áramszünet alatt
Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP/Hiroto Sekiguchi

A hatóságok szerint a nyugat-oroszországi Brjanszk régióban az ukrán drónok támadásai után részben összeomlott az energiaellátás.

„Az ellenség támadása a brjanszki régió energiainfrastruktúrájának objektumai ellen öt településen és részben Brjanszk városában is áram- és fűtéskimaradást okozott” – írta Aleksandr Bogomolov kormányzó a Telegramon, számol be a focus.de.

Az egyik legsúlyosabb ukrán támadás a háború kezdete óta

Az ő információi szerint ez volt az egyik legsúlyosabb ukrán támadás a háború kezdete óta. A drónok támadása több mint tizenkét órán át tartott. Több mint 170 drónt sikerült visszaverni.

Oroszország szisztematikusan bombázza a szomszédos Ukrajna energiaellátó rendszerét. De az ukrán hadsereg is drónokkal támadja az orosz régiókat – gyakran az olaj- és gázfeldolgozásra koncentrálva. Brjansk az ukrán határ közelében fekszik, és Oroszország egyik leginkább háború sújtotta régiójának számít.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink