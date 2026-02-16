2026. február 16., hétfő

Előd

Áradások sújtják Észak-Macedóniát

Földcsuszamlások is sújtják az északi régiókat

MH/MTI
 2026. február 16. hétfő. 10:53
Észak-Macedónia több régiójában áradásokat okoztak a heves esőzések.

Áradások Észak-Macedóniában
Fotó: Umeys Sulejman / ANADOLU / Anadolu via AFP

A legsúlyosabb helyzet Kicsevóban alakult ki, ahol kétszáz embert kellett evakuálni, miután a Zajaska folyó kilépett medréből, és házakat, pincéket öntött el.

A szkopjei régióban Bukovik és Szemeniste falvak kerültek víz alá, míg a kumanovói térségben a Szlupcsanka folyó Opae falunál lépett ki medréből, elöntve a település egy részét. Orizare határában szintén áradást regisztráltak, ahol mezőgazdasági területek kerültek víz alá. Egyelőre az érintett szántóföldeken kívül más anyagi kárról nem érkezett jelentés.

A tetovói régióban az intenzív csapadék vízszintemelkedéshez vezetett, és gondokat okozott a vízelvezető csatornákban. Földcsuszamlásokat jelentettek a Tetovo-Dzsepcsiste, illetve a Jeduarce felé vezető útszakaszokon. Az előbbi utat lezárták a forgalom elől, az utóbbit megtisztították és újra megnyitották. A Tetovo-Popova Sapka szakaszon a közlekedés nehézkes, reggeltől pedig megtiltották a tehergépjárművek és autóbuszok közlekedését.

A gosztivari régióban Gosztivarban és Vrapcsistében voltak áradások, ahol lakóházakat, pincéket és gazdasági épületeket öntött el a víz. Beloviste faluban kimentettek több embert, aki az elárasztott épületekben rekedt.

Forinóban a Vardar folyó lépett ki medréből mezőgazdasági területeket elöntve, és a Tumcseviste felé vezető híd közelében lévő épületeket veszélyeztetve.

A hatóságok munkagépeket vezényeltek a folyómedrek tisztítására.

Ohridban a helyzet stabil, árvízről nem érkezett jelentés.

