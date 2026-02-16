A lengyel államfő is betekint a Béketanácsba

Karol Nawrocki lengyel elnök megfigyelőként valószínűleg részt vesz a Béketanács e heti első ülésén Washingtonban – közölte Jacek Saryusz-Wolski, az államfő tanácsadója a Radio Wnet konzervatív lengyel rádiónak adott interjúban.

„Ha a kormány nem foglal egyértelműen állást, az elnök lehet ott megfigyelőként” – utalt a tanácsadó Donald Tusk miniszterelnök múlt heti kijelentésére, miszerint Lengyelország egyelőre nem csatlakozik a Béketanácshoz. Saryusz-Wolski rámutatott: a lengyelországihoz hasonló, csak fordított, a kormányfő és az elnök közötti feszültség miatt Giorgia Meloni olasz miniszterelnök is megfigyelőként lesz jelen a Béketanács első ülésén.

„Lengyelország felettébb érdekelt a biztonságban és a békében, ezért minden ilyen jellegű testületben lehetőleg jelen kell, hogy legyen” – húzta alá Saryusz-Wolski.

Az elnöki tanácsadó a lengyel államérdekkel ellentétesnek nevezte, hogy a lengyel kormánykoalíció politikusaira „átterjedt a Nyugat-Európában kitört Amerika-ellenes hisztéria”.

Karol Nawrocki a múlt héten bírálta, hogy Donald Tusk kormánya nem fogalmazott meg konkrét álláspontot a Béketanácsról, és nem továbbított erről elemzést az államfői hivatalnak. Felszólította a kormányt, hogy tegyen konkrét, tényekre alapozott javaslatot.

Saryusz-Wolskit egy vasárnapi kijelentéséről is kérdezték, mely szerint Lengyelországnak „minden nemzetközi szabályozásnak megfelelően el kell kezdenie saját nukleáris potenciáljának kifejlesztését”. „Néhány országnak van atomfegyvere, de ezt nem ismeri be, néhány országnak pedig, például Iránnak és Svédországnak hamarosan lehet” – állította a tanácsadó. Lengyelország „fenyegetettsége hasonló, mint Izraelé a Közel-Keleten”, ezért „készen kell állnia atomfegyver birtoklására arra az esetre, ha a biztonsági helyzet radikálisan megváltozna” – érvelt Saryusz-Wolski.