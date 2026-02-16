Johann Wadephul német külügyminiszter vasárnap az európai nukleáris védőernyővel kapcsolatban azt mondta: van már elég atomfegyver a világon, aligha van szükség még többre.

Johann Wadephul német külügyminiszter: Van már elég atomfegyver a világban

"Őszintén szólva elegendő atomfegyver van a világban, és nagyon el kellene gondolkodnunk azon, hogy szükségünk van-e még továbbiakra" - hangsúlyozta a német kereszténydemokrata politikus az ARD közszolgálati televízió Bericht aus Berlin című vasárnapi műsorában.

Mindemellett Franciaország és Nagy-Britannia európai NATO-partnerként már rendelkeznek nukleáris fegyverekkel, s létezik még az amerikai nukleáris pajzs is - húzta alá hozzátéve, hogy utóbbit senki sem kérdőjelezi meg Washingtonban. Egyben óva intett Európában attól mindenkit, hogy ezt kétségbe vonják.

"Úgy vélem, hogy mindaz, amit a jövőben a védelmi szférában tenni fogunk, az továbbra is tagállami szinten, nem pedig európai szinten valósul majd meg" - hangsúlyozta Wadephul. Úgy fogalmazott, hogy az Európai Unió önmagában nem állam és a jövőben sem lesz az.

Friedrich Merz német kancellár a Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián pénteken arról beszélt, hogy Emmanuel Macron francia elnökkel már folytattak megbeszéléseket az európai nukleáris elrettentésről. Macron már 2020-ban is fokozott együttműködést ajánlott a nukleáris elrettentés kérdésében a francia atomfegyverekre alapozva.