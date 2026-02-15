Újabb izraeli légicsapások Gázában

Izrael vasárnap légicsapásokat mért a Gázai övezetre, s az akciónak legalább tizenegy palesztin áldozata volt - írja friss cikkében a Reuters. Ugyanakkor az Izraeli Hadsereg (IDF) szóvivője közölte, mindez azért történt, mert a Hamász fegyveres csoportja megsértette újfent megsértette a korábban kötött tűzszüneti megállapodást.

A gázai orvosok közlése szerint a zsidó állam egyik akciója egy sátortábor ellen irányult, ahol menekült családokat szállásoltak el. E mellett légicsapások értek egy feltételezett célpontot Gáza város Tel al-Hawa negyedében. Utóbbi ponton állítólag a Hamász szövetségesének, az Iszlám Dzsihád egyik alakulatának a parancsnoka pusztult el. Hazem Kasszem, a Hamász gázai szóvivője azzal vádolta Jeruzsálemet, hogy újabb „mészárlást” követett el a lakóhelyüket elhagyni kényszerült palesztinok ellen.

A Reuters a palesztin hatóságok közlését átvéve arról ír, mindez a korábbi megállapodások súlyos megsértése - napokkal az előtt, hogy megvalósulna Donald Trump Béketanácsának első ülése. Egy izraeli katonai tisztviselő ugyanakkor „pontosnak” és a nemzetközi joggal összhangban lévőnek nevezte az akciót, s egyben azt mondta, a palesztin fegyveres csoport ismételten megsértette az októberi tűzszünetet.