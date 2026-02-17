Ugrott a kubai Szivarfesztivál

A Kubát sújtó üzemanyaghiány áldozata lett a havannai Szivarfesztivál – írja a BBC. Mint a cikkből egyebek mellett kiderül, a világszerte ismert rangos esemény szervezőbizottsága szombaton jelentette be, hogy az idei, ötnapos rendezvényt – amelyre amúgy idén február végén került volna sor – további értesítésig elhalasztják. A közleményben tudatták, hogy a döntést az Egyesült Államok „gazdasági, kereskedelmi és pénzügyi blokádja” miatt kialakult „összetett gazdasági helyzet” motiválta.

A lap megjegyzi, a karibi szigetországban áramszüneteket okozó üzemanyaghiányt tovább súlyosbította, hogy az Egyesült Államok sorra foglalja le a Havanna régi szövetségesétől, Venezuelától érkező olajszállítmányokat. (Caracas korábban napi 35 000 hordó olajat adott Havannának.) A helyzet komolyságát jelzi, hogy több légitársaság is felfüggesztette Kubába tartó járatait, míg egyes országok, köztük az Egyesült Királyság óva intettek a szigetre irányuló nem létfontosságú utazásoktól.

A kubai szivarokat a világ legjobbjai közé sorolják, de az Egyesült Államokban a régóta fennálló kereskedelmi embargók miatt illegálisnak számít árusításuk. A becslések szerint évente több mint 1300 ember vesz részt a Habano Fesztiválon. Az érintettek sorra végig kóstolják a termelők szivarjait, továbbá dohányültetvényeket és gyárakat látogatnak meg.