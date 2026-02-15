Külföld
Robert Fico főként energetikai kérdésekről tárgyalt Marco Rubióval
Budapest előtt Pozsonyban járt az USA külügyminisztere
Fontos tárgyalásokat folytatott Pozsonyban az amerikai külügyminiszter - írja az Új Szó. Mint olvasható, a Robert Fico és Marco Rubio találkozója után kettejük által közösen tartott sajtótájékoztatón a miniszterelnök megerősítette, hogy érdekeltek az együttműködésben az amerikai féllel egy új Szlovákiában létesítendő atomerőmű tekintetében, valamint azt is, hogy a tárgyaláson a nukleáris energetika terén történő együttműködésen kívül szó esett a Szlovákiába importált kőolajjal és gázzal kapcsolatos kérdésekről ezek lehetséges alternatíváinak összefüggéseiben.
Robert Fico a pozsonyi kormánypalotában tartott találkozó utáni sajtótájékoztatón arról is tájékoztatott, hogy érdekeltek egy az energetikai együttműködés lehetőségeiről – a visegrádi négyek és az amerikai fél részvételével – tartandó közös tárgyalás megvalósítására is.