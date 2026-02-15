2026. február 15., vasárnap

Előd

Robert Fico főként energetikai kérdésekről tárgyalt Marco Rubióval

Budapest előtt Pozsonyban járt az USA külügyminisztere

MH
 2026. február 15. vasárnap. 18:01
Elsődlegesen az energetika terén megvalósítható amerikai-szlovák együttműködés lehetőségei, köztük egy új amerikai segítséggel létesítendő atomerőmű építésének témája került terítékre Marco Rubio vasárnap Pozsonyban tett látogatásán, amelynek során az amerikai külügyminiszter Robert Fico (Smer) miniszterelnökkel is tárgyalt.

Kézfogás a sajtótájékoztató előtt
Fotó: AFP/POOL/Alex Brandon

Fontos tárgyalásokat folytatott Pozsonyban az amerikai külügyminiszter - írja az Új Szó. Mint olvasható, a Robert Fico és Marco Rubio találkozója után kettejük által közösen tartott sajtótájékoztatón a miniszterelnök megerősítette, hogy érdekeltek az együttműködésben az amerikai féllel egy új Szlovákiában létesítendő atomerőmű tekintetében, valamint azt is, hogy a tárgyaláson a nukleáris energetika terén történő együttműködésen kívül szó esett a Szlovákiába importált kőolajjal és gázzal kapcsolatos kérdésekről ezek lehetséges alternatíváinak összefüggéseiben.

Robert Fico a pozsonyi kormánypalotában tartott találkozó utáni sajtótájékoztatón arról is tájékoztatott, hogy érdekeltek egy az energetikai együttműködés lehetőségeiről – a visegrádi négyek és az amerikai fél részvételével – tartandó közös tárgyalás megvalósítására is.

