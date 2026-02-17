Nem tudta kifizetni a gyógyítási költségeit James Van Der Beek

Értelmezhetetlenül drága az amerikai egészségügy - s e kérdést ismét a fókuszba helyezte James Van Der Beek tragikus halála.

Újfent heves vita folyik az Egyesült Államokban az egészségbiztosításról - írja a BBC. Mint a cikkből egyebek mellett kiderül, James Van Der Beek tragikus halála ismét új lendületet adott a régóta húzódó polémiának. Az összeállításban utalnak rá, az Egyesült Államok rendelkezik a világ egyik legdrágább egészségügyi rendszerével, s az ellátásra fordított kiadások a Centers for Medicare and Medicaid Services adatai szerint 2026-ra elérik az 5,9 billió dollárt. A legfrissebb becslések alapján az USA nagyjából száz millió lakosa küzd nehézségekkel az orvosi és fogászati ​​ellátással kapcsolatos adósságainak kifizetése terén.

A BBC megjegyzi, szerdán a GoFundMe oldalon adományokat kértek Van Der Beek özvegyének, Kimberley-nek és hat, négy és tizenöt év közötti gyermeküknek a megsegítésére. A feleség a posztban megjegyezte, a család óriási anyagi terheket vállalt, mivel „mindent megtettek James támogatása és gondozása érdekében”. Hozzátette, ha nem fizetnek, akkor kilakoltatják őket.

A BBC aláhúzza, Amerikában még az egészségbiztosítás mellett is rendkívül költségesnek bizonyulhat egy-egy rákkezelés. A kemoterápia átlagos havi személyes költsége például az 1000 és 12 000 dollár közötti összeget is elérheti. Mindemellett nem csoda, hogy az emberek egyszerűen nem engedhetik meg maguknak a létfontosságú, életmentő műtéteket anélkül, hogy el ne adósodnának.

James Van Der Beek özvegye eddig 2,3 millió dollárt kapott a jószívű emberektől. A BBC utal rá, egy-egy bonyolultabb rákkezelés költsége bőven meghaladhatja az egymillió dollárt.