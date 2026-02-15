Motorokon érkezett a halál

Motorkerékpáros fegyveresek több tucat polgárt öltek meg hajnali támadások során három faluban Nigéria északnyugati részén - írja friss jelentésében a BBC. Mint a cikkből egyebek mellett kiviláglik, a férfiak lelőtték vagy elvágták áldozataik torkát, házakat gyújtottak fel és meghatározatlan számú embert raboltak el. A támadások egy, a hónap elején végrehajtott brutális dzsihadista mészárlás helyszínének közelében történtek. Az akkori mészárlásban több mint száz ember halt meg.

Nigériában évek óta követnek el támadásokat és emberrablásokat fegyveres bűnbandák, ám az utóbbi időben jelentősen megnőtt a nyugati és középső régiókban elkövetett atrocitások száma.

A Reuters szerint a három faluban a halálos áldozatok száma körülbelül 32 volt, míg az AFP legalább 46 legyilkoltról számolt be. A közeli településeken történt egyéb lehetséges támadások részletei továbbra sem tisztázottak, és a jelentések szerint az áldozatok száma akár emelkedhet is.