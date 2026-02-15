2026. február 15., vasárnap

Előd

EUR 378.43 Ft
USD 319.05 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Motorokon érkezett a halál

Brutális gyilkosságok sorozata Nigériában

MH
 2026. február 15. vasárnap. 14:47
Megosztás

Gyorsjáratú fegyveresek gyilkoltak le rengeteg embert brutálisan Nigériában.

Motorokon érkezett a halál
Ez maradt a támadók nyomában
Fotó: AFP/Pius Utomi Ekpei

Motorkerékpáros fegyveresek több tucat polgárt öltek meg hajnali támadások során három faluban Nigéria északnyugati részén - írja friss jelentésében a BBC. Mint a cikkből egyebek mellett kiviláglik, a férfiak lelőtték vagy elvágták áldozataik torkát, házakat gyújtottak fel és meghatározatlan számú embert raboltak el. A támadások egy, a hónap elején végrehajtott brutális dzsihadista mészárlás helyszínének közelében történtek. Az akkori mészárlásban több mint száz ember halt meg.

Nigériában évek óta követnek el támadásokat és emberrablásokat fegyveres bűnbandák, ám az utóbbi időben jelentősen megnőtt a nyugati és középső régiókban elkövetett atrocitások száma.

A Reuters szerint a három faluban a halálos áldozatok száma körülbelül 32 volt, míg az AFP legalább 46 legyilkoltról számolt be. A közeli településeken történt egyéb lehetséges támadások részletei továbbra sem tisztázottak, és a jelentések szerint az áldozatok száma akár emelkedhet is.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink