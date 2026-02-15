Mégis elmegy a román kormányfő a Béketanács ülésére

Csak beadta a derekát a román kormányfő, és elmegy a Donald Trump-féle Béketanács első ülésére.

A Béketanács nevű szervezet Donald Trump amerikai elnök kezdeményezésére alakult meg három héttel ezelőtt, a davosi világgazdasági fórum második napján. A szervezet Trump szándéka szerint a nemzetközi rend fontos intézménye lesz, amelynek célja, hogy hozzájáruljon a fenntartható béke megteremtéséhez a világ konfliktusövezeteiben, elsősorban a Gázai övezetben - írja a kolozsvári Főtér. Mint olvasható, Trump egy sor állam vezetőjének küldött csatlakozási meghívót, amit az európaiak közül csak Bulgária, Magyarország, Koszovó, Albánia és Belarusz fogadott el.

Románia szintén kapott meghívót, de egyelőre nem jelezte, hogy kíván-e csatlakozni a Béketanácshoz. Viszont Franciaország, Svédország, Norvégia, Szlovénia, Nagy-Britannia, Németország, Belgium, Görögország és Ukrajna közölte, hogy nem vesz részt a munkában. Olaszország viszont „valószínűleg” ott lesz, közölte szombaton Giorgia Meloni kormányfő.

A Béketanács bírálói, köztük Brüsszel nem nézik jó szemmel a Trump által létrehozott szervezetet. Ugyanis szerintük az amerikai elnök ezzel az ENSZ Biztonsági Tanácsát megkerülve próbál közvetlen befolyást szerezni nemzetközi biztonsági folyamatokban.

Nicușor Dan államfő három nappal ezelőtt még azt mondta, Bukarest jelenleg is tárgyal az Egyesült Államokkal a csatlakozásról, de a romániai média által idézett források szerint akkor még inkább arra felé hajlott, hogy kihagyja a szervezet első, február 19-ei, washingtoni ülését. A román elnök azonban, úgy tűnik, módosított álláspontján, vasárnap ugyanis arról írt Facebook-oldalán, hogy hazája képviseletében részt vesz a Béketanács ülésén.

Ám a találkozón csak megfigyelőként lesz jelen - azaz ott is lesz meg nem is.