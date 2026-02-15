2026. február 15., vasárnap

Előd

Megbombázta az USA légiereje az Iszlám Államot

Jöttek, mentek, bombáztak

 2026. február 15. vasárnap. 17:04
Az Egyesült Államok hadereje az Iszlám Állam több tucatnyi létesítménye ellen hajtott végre légicsapást Szíriában.

F-35-ös a levegőben
Fotó: AFP/Miguel J. Rodriguez Carrillo

Rendkívül sikeres csapásokat hajtott végre az Egyesült Államok hadereje Szíriában - közölte az amerikai központi parancsnokság (CENTCOM). Mint olvasható, a Közel-Keleten állomásozó csapatokért is felelős irányítótörzs szerint tíz csapást hajtottak végre mintegy harminc, az Iszlám Államhoz (IS) köthető célpont ellen. Mindez része annak az összehangolt katonai fellépésnek, amely kíméletlen nyomás alatt tartja a terrorhálózat maradványait.

A február 3. és 12. között kivitelezett mozzanatok célpontjai az IS infrastruktúrája és fegyverraktárai voltak, amelyeket repülőgépekkel szállított precíziós rakétákkal semmisítettek meg. Január 27. és február 2. között pedig egy hasonló művelet során a terrorszervezet kommunikációs központjai és logisztikai elosztóhelyei semmisültek meg.

