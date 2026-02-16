2026. február 16., hétfő

Előd

EUR 378.43 Ft
USD 319.05 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Lengyelországnak saját nukleáris fegyverre lenne szüksége?

Karol Nawrocki lengyel elnök szerint, igen

MH
 2026. február 16. hétfő. 1:24
Megosztás

Lengyelországnak el kell indulnia a saját nukleáris fegyver megszerzésének útján – idézte a Polsat Newsnak nyilatkozó Karol Nawrocki lengyel elnököt az Orosz Hírek.

Lengyelországnak saját nukleáris fegyverre lenne szüksége?
Karol Nawrocki: Lengyelországnak saját nukleáris fegyverre van szüksége
Fotó: AFP/NurPhoto/Andrzej Iwanczuk

A lengyel elnök azt hangsúlyozta, hogy „nagy támogatója Lengyelország csatlakozásának a nukleáris projekthez”. Annál is inkább, mert véleménye szerint az ország „fegyveres konfliktus szélén áll”, többek között Oroszország miatt.

„Ez az út, az összes nemzetközi normának való megfeleléssel, az az út, amelyet követnünk kell. Ebben az irányban kell cselekednünk, hogy megkezdhessük a munkát” – hangsúlyozta.

Nawrocki elődje, Andrzej Duda 2024-ben azt mondta, hogy az ország készen áll arra, hogy amerikai nukleáris fegyvereket helyezzen el a területén. Megerősítette, hogy ezt a témát Washingtonban is megvitatta. „Nem titkolom, hogy amikor erről kérdeztek, elmondtam, hogy készek vagyunk rá” – mondta.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink