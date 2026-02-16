Lengyelországnak el kell indulnia a saját nukleáris fegyver megszerzésének útján – idézte a Polsat News nak nyilatkozó Karol Nawrocki lengyel elnököt az Orosz Hírek.

A lengyel elnök azt hangsúlyozta, hogy „nagy támogatója Lengyelország csatlakozásának a nukleáris projekthez”. Annál is inkább, mert véleménye szerint az ország „fegyveres konfliktus szélén áll”, többek között Oroszország miatt.

„Ez az út, az összes nemzetközi normának való megfeleléssel, az az út, amelyet követnünk kell. Ebben az irányban kell cselekednünk, hogy megkezdhessük a munkát” – hangsúlyozta.

Nawrocki elődje, Andrzej Duda 2024-ben azt mondta, hogy az ország készen áll arra, hogy amerikai nukleáris fegyvereket helyezzen el a területén. Megerősítette, hogy ezt a témát Washingtonban is megvitatta. „Nem titkolom, hogy amikor erről kérdeztek, elmondtam, hogy készek vagyunk rá” – mondta.