Korrupt politikus akarta elhagyni Ukrajnát

Az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) közölte, hogy erőik a határon őrizetbe vették Herman Haluscsenkót. A politikus annak ellenére akarta elhagyni az országot, hogy ellene egy súlyos, száz millió dollárt meghaladó korrupciós ügy miatt van folyamatban bírósági eljárás.

Herman Haluscsenkó: Adjatok még több pénzt, hogy még többet lophassunk!

A Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) közleménye szerint vasárnap őrizetbe vették Herman Haluscsenko volt ukrán energiaügyi és igazságügyi minisztert, aki tavaly novemberben mondott le egy nagyszabású korrupciós botrány nyomán. A politikus éppen megpróbálta elhagyni az országot, amikor a nyomozók lecsaptak rá.

A hivatal nyomozói szerint a Midas-ügyben érintett összeesküvők egy száz millió dollárt megmozgató kenőpénz-rendszert hoztak létre. Cselekményükkel súlyosan veszélyeztették az állam működését, továbbá óriási közfelháborodást okoztak a lakosság körében, amely amúgy is rengeteget szenved az energialétesítmények elleni orosz támadások nyomán beálló és széles körű, rendszeres áramkimaradások miatt. A nyomozók szerint Haluscsenko személyes hasznot húzott az illegális tranzakciókból.

Novemberben a NABU házkutatást tartott Haluscsenko akkori igazságügyminiszter és Timur Mindics üzletember, Zelenszkij közeli szövetségesének otthonában. Mindics néhány órával a házkutatási parancsok végrehajtása előtt külföldre menekült. Később újabb házkutatást végeztek az ukrán elnöki hivatal vezetőjénél, Andrij Jermaknál, aki végül nagy nehezen lemondott a posztjáról.

Ukrajna politikáját régóta uralja a korrupció. Az ez elleni küzdelem az egyik legfontosabb feltétel, amelyet az Európai Unió Kijevvel szemben megkövetel.