Kiskorú gázolt - traktorral

Olyan uncsik a közlekedési szabályok

 2026. február 15. vasárnap. 18:34
Lehangoló eset történt Szerbiában.

Kiskorú gázolt - traktorral
Képünk illusztráció
Fotó: NurPhoto via AFP/Artur Widak

Kiskorú vezette azt a traktort, amely halálra gázolt egy 32 éves motorost - írja a Szabad Magyar Szó. Mint olvasható, a 16 éves elkövető ellen a pancsovai Felsőbb Ügyészség emelt vádat. Az iratok szerint az érintett nem tartotta be a közúti közlekedés szabályait, s ez okozta egy ember halálát.

A gyanú szerint a tinédzser érvényes jogosítvány nélkül vezette a lejárt forgalmi engedéllyel rendelkező pótkocsis traktort, és amikor balra kanyarodott nem adott elsőbbséget az ellenkező irányból érkező motorosnak. Ennek következtében a járművek összeütköztek, a vétlen fél pedig halálos sérüléseket szenvedett.

