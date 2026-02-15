2026. február 15., vasárnap

Kísérleti telepnek használja az USA Bissau-Guineát

Erős bírálatot fogalmazott meg a WHO

 2026. február 15. vasárnap. 20:29
„Etikátlannak” minősítette a Bissau-Guineában „megfelezett” hepatitis B vakcinakísérletet az Egészségügyi Világszervezet. Az akció több ezer újszülöttet érint.

Fotó: AFP/Carl de Souza

Vakcinakísérletbe kezdett az Egyesült Államok Bissau-Guineában - írja a BBC. Mint a cikkből egyebek mellett kiderül, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által hevesen bírált amerikai tanulmány célja az volt, hogy az egyik babát születésükkor oltsák be, míg egy másik csoportnak hathetes korig halasszák a vakcinálását. Az oltások hatásait megkérdőjelező Robert F. Kennedy Jr. vezette amerikai egészségügyi minisztérium a kísérletet arra használta fel, hogy választ kapjon e szerek szélesebb körű egészségügyi hatásaival kapcsolatos kérdéseire.

A WHO szerint ha egy bizonyítottan életmentő beavatkozást alkalmaznak egyes újszülötteknél, de másoknál nem, akkor az utóbbi csoport tagjait „potenciálisan visszafordíthatatlan károsodásnak” teszik ki. A nyugat-afrikai országban összesen 14 000 csecsemőt terveztek bevonni az Egyesült Államok által finanszírozott és dán kutatók által vezetett kísérletbe. Ám a projekttel kapcsolatos közfelháborodás arra késztette a helyi kormányt, hogy a múlt hónapban felfüggessze a munkát. A WHO szerint Bissau-Guinea felnőtt lakosságának több mint tizenkét százaléka szenved a krónikus májbajoktól.

A BBC megjegyzi, két hónappal ezelőtt egy vezető tanácsadókból álló testület megszavazta, az Egyesült Államokban ne javasolják többé, hogy minden újszülött megkapja a hepatitis B elleni oltást.

