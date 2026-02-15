Kijev energiahelyzete a legsúlyosabb – nyilatkozta Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere a Financial Timesnak .

„Kijev a katasztrófa szélén áll” – idézte őt az újság.

Klicsko megemlítette a Volodimir Zelenszkijjel való konfliktust is, amely még a háború kezdete előtt kezdődött. Szerinte ez csak rontott a helyzeten a városban.

A főváros polgármestere és a kijevi kormány vezetője közötti konfliktusok az év elején eszkalálódtak. Zelenszkij azzal vádolta Klicskót, hogy nem készítette fel megfelelően a várost a légicsapásokra. A polgármester többször is felszólította a lakosokat, hogy hagyják el Kijevet az áram- és fűtéskimaradások miatt, kritikusnak nevezve a helyzetet.

A kijevi kormányzat korábban bejelentette, hogy a lakosok a városban – a kijárási tilalom alatt is – „legyőzhetetlenségi pontokra” költözhetnek, ahol felmelegedhetnek és elektronikus eszközeiket feltölthetik.

Energiaválság Ukrajnában

Tavaly októberben tömeges, többórás áramkimaradások kezdődtek a közműrendszerek hibái miatt. Ennek eredményeként január közepén szükségállapotot hirdettek az országban.

Vitalij Zajcsenko, az Ukrenergo vezérigazgatója súlyos kapacitáshiányt jelentett be az energiarendszerben, amelyet nem lehet megoldani.

Január végén az ország legtöbb régiójában vészhelyzeti áramkimaradások alakultak ki az elektromos hálózattal kapcsolatos problémák miatt. Az áramszünet Kijev, Kijevi, Csernyihiv, Szumi, Zsitomir, Dnyipropetrovszk és Odessza megyéket érintette.