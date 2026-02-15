2026. február 15., vasárnap

Előd

Külföld

Késes támadás egy német buszon

Nem volt ismeretlen a támadó a rendőrök előtt

MH
 2026. február 15. vasárnap. 15:29
Frissítve: 2026. február 15. 15:35
Ismét késes támadás történt Németországban.

Késes támadás egy német buszon
Nehéz ilyen támadás ellen védekezni
Fotó: AFP/DPA/Marijan Murat

Késsel sebesítette meg Wuppertalban egy 19 éves fiatal egy busz három utasát. A támadó egy 19 éves német-török ​​férfit hasba szúrt egy 20 és egy 24 éves fiatalt pedig összevagdalt - írja a német Bild. Mint az anyagból kiviláglik, szombat este, röviddel 23 óra után két csoportnyi karneváli mulatozó vitatkozott össze a Deutsche Bahn által biztosított pótjárton Egy, a rendőrség által korábban már nyilvántartott wuppertali német férfi előrántott egy kést, megtámadta ellenfeleit és megszúrta őket. A buszsofőr azonnal megállt, a bűnös pedig elmenekült.

A rendőrségnek azonban sikerült a helyszín közelében letartóztatni a támadót. A rendőrök később egy bokorban megtalálták a véres kést is.

A Bild szerint az elkövető ezt követően a rendőrségi fogdában tombolt egy sort - így egy pszichiátriai intézetbe szállították. Az érintett ellen jelenleg súlyos testi sértés miatt indult eljárás, de nem zárható ki, hogy a nyomozást kiterjesztik emberölési kísérletre is.

A lapban hozzáteszik, Észak-Rajna-Vesztfáliában a karnevál alatt már két véres késeléses támadás történt - az egyik Grefrathban, a másik Leverkusenben.

