A müncheni biztonsági konferencia (MSC) „a tartalom helyett a látványosságot helyezi előtérbe” – idézte Abbász Aragcsi iráni külügyminisztert az Orosz Hírek .

Az idei szervezők visszavonták az iráni magas rangú tisztviselők meghívását az Iszlám Köztársaságot megrázó, erőszakos zavargások miatt. Helyette meghívták Reza Pahlavit, az Egyesült Államok által támogatott, 1979-es iszlám forradalom során megbuktatott iráni sah száműzött fiát, hogy beszédet tartson.

Pahlavi kihasználta az alkalmat, hogy felszólítsa a Nyugatot az iráni rezsim eltávolítására, részt vett egy tüntetésen, tárgyalt Zelenszkijjel, interjút adott a Reutersnek, és arra sürgette az Egyesült Államokat, hogy a tárgyalások helyett bombázzák porig országát, ahogy azt korábban a venezuelai ellenzék is követelte.

„Szomorú látni, hogy a szokásosan komoly müncheni biztonsági konferencia Iránnal kapcsolatban „müncheni cirkusszá” változott” – írta Aragcsi szombaton az X-en közzétett bejegyzésében.