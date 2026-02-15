2026. február 15., vasárnap

Külföld

Irán szerint cirkusszá vált a müncheni biztonsági konferencia

Egykor komoly nemzetközi esemény volt

MH
 2026. február 15. vasárnap. 18:23
A müncheni biztonsági konferencia (MSC) „a tartalom helyett a látványosságot helyezi előtérbe” – idézte Abbász Aragcsi iráni külügyminisztert az Orosz Hírek.

Reza Pahlavi, az 1979-es iszlám forradalom során megbuktatott iráni sah száműzött fia beszédet mondott Münchenben
Fotó: FELIX HÖRHAGER / DPA / DPA PICTURE-ALLIANCE VIA AFP

Az idei szervezők visszavonták az iráni magas rangú tisztviselők meghívását az Iszlám Köztársaságot megrázó, erőszakos zavargások miatt. Helyette meghívták Reza Pahlavit, az Egyesült Államok által támogatott, 1979-es iszlám forradalom során megbuktatott iráni sah száműzött fiát, hogy beszédet tartson.

Pahlavi kihasználta az alkalmat, hogy felszólítsa a Nyugatot az iráni rezsim eltávolítására, részt vett egy tüntetésen, tárgyalt Zelenszkijjel, interjút adott a Reutersnek, és arra sürgette az Egyesült Államokat, hogy a tárgyalások helyett bombázzák porig országát, ahogy azt korábban a venezuelai ellenzék is követelte.

„Szomorú látni, hogy a szokásosan komoly müncheni biztonsági konferencia Iránnal kapcsolatban „müncheni cirkusszá” változott” – írta Aragcsi szombaton az X-en közzétett bejegyzésében.

