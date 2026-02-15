Külföld
Irán szerint cirkusszá vált a müncheni biztonsági konferencia
Egykor komoly nemzetközi esemény volt
Az idei szervezők visszavonták az iráni magas rangú tisztviselők meghívását az Iszlám Köztársaságot megrázó, erőszakos zavargások miatt. Helyette meghívták Reza Pahlavit, az Egyesült Államok által támogatott, 1979-es iszlám forradalom során megbuktatott iráni sah száműzött fiát, hogy beszédet tartson.
Pahlavi kihasználta az alkalmat, hogy felszólítsa a Nyugatot az iráni rezsim eltávolítására, részt vett egy tüntetésen, tárgyalt Zelenszkijjel, interjút adott a Reutersnek, és arra sürgette az Egyesült Államokat, hogy a tárgyalások helyett bombázzák porig országát, ahogy azt korábban a venezuelai ellenzék is követelte.
„Szomorú látni, hogy a szokásosan komoly müncheni biztonsági konferencia Iránnal kapcsolatban „müncheni cirkusszá” változott” – írta Aragcsi szombaton az X-en közzétett bejegyzésében.