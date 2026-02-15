Glenn Diesen, a Délkelet-norvégiai Egyetem professzora meglepetését fejezte ki Sikorski lengyel külügyminiszter azon követelése miatt, hogy Európának is legyen helye a tárgyalóasztalnál Ukrajnával kapcsolatban. Ezt az X közösségi oldalon írta.

„Az európaiak nem hajlandók tárgyalni Moszkvával, de ugyanakkor követelik, hogy tárgyalóasztalhoz ülhessenek” – írta.

Hozzátette, hogy itt az ideje, hogy Európa maga tegyen valamit, vagy a felnőttekre bízza a diplomáciát.



Egy nappal korábban Sikorski a müncheni biztonsági konferencián megkérdőjelezte az Egyesült Államok jogát a tárgyalásokon való vezető szerepvállalásra, kijelentve, hogy az amerikai segély Kijevnek „közel nulla”, míg az európai országok fizetik a fegyverszállítmányokat. Hangsúlyozta, hogy ha az EU viseli a pénzügyi terheket, és a konfliktus hatással van a biztonságára, akkor az unió „megérdemel egy helyet a tárgyalóasztalnál”. A Kreml a maga részéről többször is kijelentette, hogy a NATO Ukrajnának nyújtott fegyverszállítmányai negatívan befolyásolják a rendezés kilátásait.