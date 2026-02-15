Idegőrlő mulatság a cigiléggömbök elleni védekezés

Folyamatosan érkeznek Fehéroroszországból a cigarettacsempész léggömbök - melyek a légvédelmi radarok képernyőin szép nagy jelet produkálva hozzák rá a szívbajt a lengyelekre meg a litvánokra.

Folyamatosan hibrid hadviseléssel vádolja Minszket Varsó és Litvánia. A NATO jelenleg a héliummal vagy hidrogénnel töltött léggömbök jelentette fenyegetéssel küzd, amelyeket Fehéroroszország területéről engednek szabadon. E ballonok rendre behatolnak Litvánia és Lengyelország feletti légtérbe, s ott káoszt és riadalmat keltenek. Ugyanakkor van egy apró bökkenő: jelesül e lufik nem robbanóanyaggal vannak tele, hanem cigarettakötegekkel, amelyek az indítási helyen nagyságrendekkel olcsóbbak, mint más európai államokban.

Ezek a léggömbök alacsony technológiai színvonalon állnak, viszonylag lassan mozognak és olykor nehezen, máskor könnyebben követhetőek. A pályájuk a néhány száz métertől a több kilométerig terjedhet, s rendre radarérzékeléseket, légtérriasztásokat és a polgári repülőterek ideiglenes lezárását hozzák magukkal. A közelmúltban két durvább esemény is történt Litvániában és Lengyelországban, ami arra kényszerítette a hatóságokat, hogy bizonyos időre leállítsák a légi közlekedést. Külön gondot jelent, amikor a ballonokat nagy tömegben, szó szerint csoportosan engedik útjukra.

Megfigyelők szerint mindez nem független az orosz-ukrán háborútól, s Minszk valójában az efféle akciókkal is csak a szövetségesét támogatja. Igaz, nem lehet minden radarjelre rakétát lőni vagy vadászgépet indítani, de arra tökéletesen jók ezek az akciók, hogy folyamatosan stresszeljék az ellenfelet.

Minszk természetesen folyamatosan azzal védekezik, hogy ehhez neki semmi köze, azért kizárólag a bűnözők felelősek. Akik viszont valahogy folyton kereket oldalan a határból, mire odaérnek a zsaruk...