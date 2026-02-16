Gladden Pappin: A háború utáni rendszer eltorzult

A Müncheni Biztonsági Konferencia egyik kerekasztal-beszélgetésén szólalt fel Gladden Pappin, a Magyar Külügyi Intézet elnöke, aki a Nyugat állapotáról, az euroatlanti együttműködés alapjairól és a migráció kérdéséről fejtette ki álláspontját.

A vita során Pappin többek között arra a kérdésre reagált, hogy az Egyesült Államok jelenlegi adminisztrációja törést idéz-e elő a Nyugaton belül, vagy csupán egy korábban is létező megosztottságot tesz láthatóvá. A külügyi intézet vezetője azt mondta: bár a háború utáni jogállamisági rendszernek sok különböző aspektusa működött, ezek végül egy bizonyos irányba – progresszív irányba – folyamatosan eltorzultak. Szerinte az is problémás, hogy a döntések egyre kevésbé a nemzeti kormányokban, a polgárok nevében születtek meg, és egyre inkább transznacionális vagy akár transzkontinentális intézményekben.

Úgy fogalmazott: a konzervatív hangok, amelyek kritizálták ezt a folyamatot, „gyakorlatilag kizárásra kerültek az elit intézményekből”, és nem vehettek részt számos vitában. Álláspontja szerint az elmúlt évtizedek kötelezettségvállalásai gyengítették a Nyugat alapvető erősségeit. Kijelentette: „a család gyengült, a határok gyengültek, az ipari erő gyengült”, ami szerinte a NATO-szerződésben vállalt kötelezettségek fenntartásának képességét is érinti.

A beszélgetés egy másik szakaszában a NATO-szerződés preambulumára utalva arról beszélt, hogy az a szabadság, a közös örökség és a civilizáció védelméről szól. Úgy vélte, mindhárom elem meghatározó a Nyugat számára, ugyanakkor ezek az értékek az utóbbi időben fenyegetettség alá kerültek. Erre elsősorban a konzervatív, jobboldali, nemzeti orientációjú pártok mondták ki, és ennek figyelembevétele szükséges annak megértéséhez, miként értelmezi az amerikai adminisztráció a szövetség alapjait.

Pappin kitért a migráció kérdésére is. Azt mondta: Európában a „korrekció” attól érkezett, aki helyes döntéseket hozott a migráció, a család és a béke kapcsán. Úgy fogalmazott: „vagy elismerik, hogy Orbán Viktor miniszterelnöknek tíz évvel ezelőtt igaza volt, vagy várnak még tíz évet, és akkor fogják felismerni”. Emellett kritizálta azt is, hogy az Európai Bizottság a minősített többségi szavazás irányába halad, ami végső soron a kritikusok elhallgattatását szolgálja.