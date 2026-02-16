Ezrek tüntettek Csehország-szerte Petr Pavel államfő mellett

Ezrek tüntettek vasárnap délután Csehország-szerte Petr Pavel cseh köztársasági elnök mellett, aki januárban nyílt vitába keveredett Petr Macinkával, a kormánykoalíciós Autósok párt elnökével, miután elutasította Filip Tureknek, az Autósok tiszteletbeli elnökének környezetvédelmi miniszterré való kinevezését.

A szervező társulás elnöke, Mikulás Mynár arról számolt be, hogy mintegy 400 településen volt tüntetés, a nagyobb városokban több ezren, a kisebb településeken pedig néhány százan vettek részt. A legtöbben, mintegy 9-10 ezer ember a dél-morvaországi Brünnben állt ki az elnök mellett - írja a CTK hírügynökség.

Prágában, ahol a két héttel ezelőtti megmozduláson több mint 90 ezren vettek részt, ezúttal nem rendeztek tüntetést. Néhány településen az Andrej Babis vezette cseh kormány hívei is megjelentek, de a rendőrség jelentése szerint rendbontásra nem került sor.

Mikulás Mynár újságíróknak elmondta, hogy petíciójukat Petr Pavel támogatására eddig több mint 700 ezren írták alá.

Az államfő azért utasítja el Filip Turek miniszteri kinevezését, mert a cseh sajtó szerint a politikus múltjában számos kérdőjel van, így például rasszista és idegengyűlölőnek ítélt bejegyzéseket tett közzé az interneten, amelyek miatt komoly bírálatok érték nyilvánosan is.

Petr Macinka azt mondja, hogy az államfő Filip Turek kinevezésének elutasításával túllépi hatáskörét és alkotmányt sért. Szerinte Petr Pavel az ellenzék vezetője lett, ezért a koalíció is így fog viszonyulni hozzá.

Petr Pavel ismételten kijelentette, hogy továbbra is elutasítja Filip Turek miniszteri kinevezését.