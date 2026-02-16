Külföld
Donald Trump: A Béketanács tagállamai dollármilliárdokat ajánlottak Gáza számára
A Béketanács tagjai február 19-én tartják találkozójukat
Donald Trump hozzátette, hogy a tanács tagjai az anyagi vállalásokon túl több ezer fős hozzájárulást ajánlottak fel a gázai nemzetközi stabilizációs erők, valamint az újonnan alakuló helyi rendőrség számára, amelyek feladata a biztonság és béke fenntartása lesz a térség polgárai számára.
Az amerikai elnök úgy fogalmazott, hogy a "Béketanács korlátlan lehetőségekkel bír", nagyságrendjét tekintve túllép Gázán, az általa felvázolt elképzelés pedig "világbékéről" szól.
Donald Trump bejegyzésében arra figyelmeztette a Hamászt: tartania kell magát az amerikai vezetéssel kidolgozott gázai béketerv értelmében tett vállalásához, ahhoz, hogy teljes mértékben és azonnal megválik fegyvereitől.