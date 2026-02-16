2026. február 16., hétfő

Donald Trump: A Béketanács tagállamai dollármilliárdokat ajánlottak Gáza számára

A Béketanács tagjai február 19-én tartják találkozójukat

MH/MTI
 2026. február 16. hétfő. 8:28
A Béketanács tagállamai több mint 5 milliárd dollárt ajánlottak fel a Gázai övezet újjáépítésére, valamint humanitárius segítségként - közölte Donald Trump amerikai elnök vasárnap a kezdeményezésére alakult testület közelgő washingtoni csúcstalálkozója előtt.

Fotó: AFP/Andrew Caballero-Reynolds

Donald Trump hozzátette, hogy a tanács tagjai az anyagi vállalásokon túl több ezer fős hozzájárulást ajánlottak fel a gázai nemzetközi stabilizációs erők, valamint az újonnan alakuló helyi rendőrség számára, amelyek feladata a biztonság és béke fenntartása lesz a térség polgárai számára.

Az amerikai elnök úgy fogalmazott, hogy a "Béketanács korlátlan lehetőségekkel bír", nagyságrendjét tekintve túllép Gázán, az általa felvázolt elképzelés pedig "világbékéről" szól.

Donald Trump bejegyzésében arra figyelmeztette a Hamászt: tartania kell magát az amerikai vezetéssel kidolgozott gázai béketerv értelmében tett vállalásához, ahhoz, hogy teljes mértékben és azonnal megválik fegyvereitől.

