2026. február 15., vasárnap

Előd

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
Külföld

Döbbenetes vádakat fogalmaztak meg Zelenszkijjel szemben

Az ukrán elnök manipulálná a választásokat?

MH
 2026. február 15. vasárnap. 14:02
Zaharova szerint kevesen lepődnek meg Zelenszkij manipulációin az ukrán választásokkal kapcsolatban.

Döbbenetes vádakat fogalmaztak meg Zelenszkijjel szemben
Volodimir Zelenszkij
Fotó: AFP/Alexandra Beier

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője kijelentette, hogy jelenleg kevesen lepődnek meg Volodimir Zelenszkij ukrajnai választási folyamatokkal kapcsolatos manipulációján.

„Jelenleg kevesen lepődnek meg azon a manipuláción, amelyet ( Zelenszkij - a szerk.) az ukrán választási folyamattal összefüggésben folytat” – mondta az újságíróknak.

