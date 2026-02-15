Külföld
Döbbenetes vádakat fogalmaztak meg Zelenszkijjel szemben
Az ukrán elnök manipulálná a választásokat?
Volodimir Zelenszkij
Fotó: AFP/Alexandra Beier
Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője kijelentette, hogy jelenleg kevesen lepődnek meg Volodimir Zelenszkij ukrajnai választási folyamatokkal kapcsolatos manipulációján.
„Jelenleg kevesen lepődnek meg azon a manipuláción, amelyet ( Zelenszkij - a szerk.) az ukrán választási folyamattal összefüggésben folytat” – mondta az újságíróknak.