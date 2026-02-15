Zaharova szerint kevesen lepődnek meg Zelenszkij manipulációin az ukrán választásokkal kapcsolatban.

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője kijelentette, hogy jelenleg kevesen lepődnek meg Volodimir Zelenszkij ukrajnai választási folyamatokkal kapcsolatos manipulációján.

„Jelenleg kevesen lepődnek meg azon a manipuláción, amelyet ( Zelenszkij - a szerk.) az ukrán választási folyamattal összefüggésben folytat” – mondta az újságíróknak.