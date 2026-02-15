A tüzet eloltották, de ettől még nem lesz benzin

Kigyulladt egy olajfinomító Havanna közelében. Bár a lángokat állítólag hamar megfékezték, de ez az esemény is rávilágít a helyi energiaellátási rendszer súlyos válságára.

Nemrégiben fekete füstfelhők gomolyogtak a Havannában található Ñico López finomítóból - írja a BBC. Mint olvasható, a lángokat állítólag gyorsan sikerült megfékezni, s szerencsére az esetben sem sérült meg senki. A tűz a Havannai-öbölben két, éppen kipakolásra váró olajszállító hajó kikötési pontja közelében keletkezett.

A BBC emlékeztet, a szigetországot súlyos olajhiány sújtja, miután Donald Trump intézkedése nyomán sorra lefoglalták a a Venezuelából Kubába tartó tankereket. A hatóságok bevezették az üzemanyag-jegyrendszert, visszafogták a közszolgáltatásokat, és ideiglenes korlátozásokat hajtottak végre az egészségügyben, az oktatásban, a közlekedésben és a turizmusban azért, hogy így is spóroljanak a rendkívül lecsökkent készletekkel - figyelmeztetett a közelmúltban a brit külügyminisztérium.

Miközben az olajembargó továbbra is megnehezíti az életet és a legszükségesebb élelmiszerekhez való hozzáférést, két mexikói hajó kötött ki Havannában 800 tonna humanitárius segélyt szállítva. Volker Türk, az ENSZ emberi jogi főbiztosa az események nyomán közölte, „rendkívül aggódik” a kubai válság elmélyülése miatt.