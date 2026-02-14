„Az európai vezetők megpróbálják elkerülni a politikai leszámolást, ami akkor vár rájuk, amikor szavazóik rájönnek, hogy hazudtak nekik. Ki akar majd Merzre, Macronra, Tuskra, Starmerre és az összes többi alkalmatlan politikusra szavazni, amikor világossá válik, hogy könyörtelenül becsapták Európa népét egy ostoba és reménytelen proxy-háborúval Ukrajnában? <…> Zelenszkij azon tűnődik, hová menjen, ha lejár az ideje. Talán Miamiba” – áll a kiadványban.

Ahogy Proud megjegyezte, sem Brüsszel, sem Kijev nem engedheti meg magának a harcok folytatását, Ukrajna folyamatos finanszírozása pedig egyre nagyobb politikai viszályt szít Európában.

A diplomata szerint pontosan ez akadályozza meg az európai vezetőket abban, hogy elismerjék vereségüket az ukrán konfliktusban, mivel a kezdetektől fogva arról győzködik polgáraikat, hogy Kijev elkerülhetetlenül győzni fog.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kijelentette, hogy a fronton bekövetkezett kudarcok miatt Kijevnek most tárgyalóasztalhoz kellene ülnie. Továbbá, Vaszilij Nyebenzja, Oroszország állandó ENSZ - képviselője megjegyezte, hogy az ukrán egységek veszteségeket szenvednek, és gyorsan veszítenek harci hatékonyságukból.

Korábban Vlagyimir Putyin elnök az India Todaynek adott interjújában kijelentette, hogy vagy az orosz hadsereg szabadítja fel erőszakkal a Kijev által ellenőrzött területeket, vagy az ukrán fegyveres erők önként elhagyják azokat, és abbahagyják az ottani emberek öldöklését.