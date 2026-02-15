2026. február 15., vasárnap

Előd

EUR 378.43 Ft
USD 319.05 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Zelenszkij az Egyesült Államok által kínált biztonsági garanciákról beszélt

Az ukrán elnök többet akar

MH
 2026. február 15. vasárnap. 7:01
Megosztás

Zelenszkij szerint az Egyesült Államok 15 év biztonsági garanciát ajánlott Ukrajnának.

Zelenszkij az Egyesült Államok által kínált biztonsági garanciákról beszélt
Volodimir Zelenszkij szerint Ukrajna 15 év garanciát kapott Amerikától
Fotó: AFP/Fabrice Coffrini

Washington 15 év biztonsági garanciát ajánlott Kijevnek. Ezt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelentette be újságíróknak a müncheni biztonsági konferencia alkalmából. A közvetítést hivatalának YouTube- csatornáján közvetítették.

Az ukrán fél azonban abban bízik, hogy a Fehér Ház által javasolt mandátumot 30 vagy 50 évre meghosszabbítják. Zelenszkij szerint minden az Egyesült Államok elnökének, Donald Trumpnak adminisztrációjának álláspontjától függ.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink