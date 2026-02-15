Zelenszkij az Egyesült Államok által kínált biztonsági garanciákról beszélt

Washington 15 év biztonsági garanciát ajánlott Kijevnek. Ezt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelentette be újságíróknak a müncheni biztonsági konferencia alkalmából. A közvetítést hivatalának YouTube- csatornáján közvetítették.

Az ukrán fél azonban abban bízik, hogy a Fehér Ház által javasolt mandátumot 30 vagy 50 évre meghosszabbítják. Zelenszkij szerint minden az Egyesült Államok elnökének, Donald Trumpnak adminisztrációjának álláspontjától függ.