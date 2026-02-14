Ukrajna módosítja a mozgósítási szabályokat

Ukrajna változtatásokat készít elő a mozgósítással kapcsolatban, amelyek magukban foglalják a katonák szélesebb körű bevonását szerződéses alapon és a meglévő eljárások fokozatos kiigazítását, az új szabályok ismertetése a következő hónapokban várható – jelentette ki szombaton Fegyir Veniszlavszkij, a parlament nemzetbiztonsági, védelmi és hírszerzési bizottságának tagja, a Nép Szolgája párt frakciójának képviselője az rbc.ua hírportálnak adott interjújában.

Mint Veniszlavszkij elmondta, a változtatás egyik kulcsfontosságú területe a szerződéses szolgálatot teljesítő katonai állomány létszámának növelése. Várhatóan ez csökkenti a mozgósítás arányát, és kiszámíthatóbbá teszi a szolgálatot az állampolgárok számára. „Ha biztosítjuk a polgárok maximális bevonását a szerződésbe, és minimalizáljuk a mozgósítandók számát, az jelentősen áthelyezheti a hangsúlyt a mozgósítási tevékenységben” – jegyezte meg.

A honatya hangsúlyozta, hogy a mozgósítottak jelentős része kész két-öt évre szóló szerződést aláírni, ami pénzügyi ösztönzőket és a szociális és jogi védelem egyértelműbb garanciáit biztosítja. Ugyanakkor szerinte a kérdés koordinációt igényel a kormánnyal, különösen a Pénzügyminisztériummal, mivel biztosítani kell a megfelelő kifizetéseket.

A honatya szerint a javasolt változtatásokat a közeljövőben – körülbelül február-márciusban – széles körű vitára bocsátják. „Azt hiszem, hogy rövid távon, február–március környékén széles körű vitára, kommunikációra és parlamenti elfogadásra fogjuk terjeszteni” – mondta el Fegyir Veniszlavszkij.

Várható, hogy az új megközelítés a hangsúlyt a kényszermozgósításról a szerződéses szolgálati formára helyezik át, ami csökkentheti a konfliktusok számát és kiszámíthatóbbá teszi a rendszert, írta meg a karpatalja.info.