Ukrajna készen áll arra, hogy bevesse a csapatait

Számos partnerország megerősítette, hogy készen áll csapatai Ukrajnába telepítésére a tűzszünet után, és Ukrajna a maga részéről készen áll majd arra, hogy a jövőben a világ más régióiban is bevesse erőit – jelentette ki Andrij Szibiha külügyminiszter a müncheni biztonsági konferencia Fókuszban – Biztonsági garanciák Ukrajna számára kerekasztal-konferenciáján, számolt be szombaton az rbc.ua hírportál.

A jelentés szerint Szibiha kifejtette, hogy a csapatok jelenléte a helyszínen fontos része a biztonsági garanciáknak, elsősorban az üzleti élet számára. „Ha jelen vagyunk a helyszínen, az egyben elrettentő tényező is, valamint garancia a jövőbeli befektetők számára, és ösztönzi őket az ukrajnai befektetésekre” – mondta.

A külügyminiszter szerint Ukrajna már kapott megerősítést néhány európai és keleti országtól arról, hogy készen állnak csapataik terepre telepítésére. Erre azonban a tűzszünet után kerül sor. Emellett arról is beszámolt, hogy Kijev kész a jövőben a világ más régióiba is csapatokat küldeni, vette észre a karpatalja.info.

„Nem tudom, hogy a békefenntartók mandátumáról vagy egy békemegfigyelő csoportról van-e szó, mert ez még folyamatban van. De szükségünk van erre a jelenlétre Ukrajnában. Emellett a jövőben Ukrajna készen áll arra, hogy más földrajzi régiókban is bevesse katonai erőit” – összegezte Andrij Szibiha.