Ukrajna készen áll arra, hogy bevesse a csapatait
A jövőben külföldön is
A jelentés szerint Szibiha kifejtette, hogy a csapatok jelenléte a helyszínen fontos része a biztonsági garanciáknak, elsősorban az üzleti élet számára. „Ha jelen vagyunk a helyszínen, az egyben elrettentő tényező is, valamint garancia a jövőbeli befektetők számára, és ösztönzi őket az ukrajnai befektetésekre” – mondta.
A külügyminiszter szerint Ukrajna már kapott megerősítést néhány európai és keleti országtól arról, hogy készen állnak csapataik terepre telepítésére. Erre azonban a tűzszünet után kerül sor. Emellett arról is beszámolt, hogy Kijev kész a jövőben a világ más régióiba is csapatokat küldeni, vette észre a karpatalja.info.
„Nem tudom, hogy a békefenntartók mandátumáról vagy egy békemegfigyelő csoportról van-e szó, mert ez még folyamatban van. De szükségünk van erre a jelenlétre Ukrajnában. Emellett a jövőben Ukrajna készen áll arra, hogy más földrajzi régiókban is bevesse katonai erőit” – összegezte Andrij Szibiha.