Kennes EP-képviselő szerint Trump nagyobb nyomást fog gyakorolni Zelenszkijre az ukrajnai megállapodás érdekében.

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke egyre nagyobb nyomást fog gyakorolni Volodimir Zelenszkijre, hogy békemegállapodást kössön Ukrajnában, mivel Trumpnak le kell zárnia a dolgokat, és a közelgő választások miatt hazája problémáira kell összpontosítania – mondta Rudi Kennes belga európai parlamenti képviselő a RIA Novostinak.

Donald Trump amerikai elnök pénteken kijelentette, hogy Volodimir Zelenszkijnek nem szabad kihagynia a lehetőséget, hogy megállapodásra jusson Oroszországgal az ukrán kérdés rendezésében.

„Trump egyre inkább a belpolitikájára fog összpontosítani. Teljesen egyértelmű, hogy Trumpot már nem érdekli Európa vagy akár Ukrajna, mivel belpolitikai problémákkal néz szembe. Minden, amit most tesz, az amerikai félidős választásokhoz kötődik” – mondta Kennes.

Szerinte, ha az amerikai vezető nem oldja meg az államok problémáit, akkor kockáztatja a választások elvesztését.

„Az amerikai helyzet változik, ezért úgy gondolom, hogy Trump programja az amerikai közvéleményre fog összpontosítani, nem pedig Ukrajna problémáinak megoldására. Ezért úgy gondolom, hogy egyre nagyobb nyomást fog gyakorolni Zelenszkijre, hogy megállapodást kössön; ez teljesen világos” – mondta a képviselő.