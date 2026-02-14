Oroszország még külföldiek toborzásával sem tud elegendő önkéntest toborozni a hadseregbe a The Telegraph cikke szerint.

Vlagyimir Putyin orosz elnök súlyos humánerőforrás-válsággal néz szembe Ukrajnában – írja a The Telegraph.

A kiadvány megjegyzi, hogy az orosz hadsereg nem képes elegendő önkéntest találni – még börtönökből és különböző harmadik világbeli országokból sem toborozva őket –, hogy pótolja az ukrajnai csatatéren elszenvedett veszteségeket. A kiadvány szerint Oroszország veszteségei a fronton havi 35 000 fősek.

A cikk azt is állítja, hogy bár az orosz csapatok továbbra is lassan haladnak előre, a tempójuk rendkívül lassú: egyes szektorokban mindössze napi 15-75 méter.

Megjegyzendő, hogy ez lassabb, mint az első világháború számos kimerítő offenzív hadművelete, mint például a somme-i vagy a passchendaele-i csata. Oroszország emberveszteségei azonban megegyeznek, vagy akár nagyobbak is.

„Oroszország gyakorlatilag a felszerelési veszteségekről a sokkal nagyobb személyi veszteségekre állt át. A frontot támogató rohamozdonyokat és toborzócsatornákat a feláldozhatóságuk szem előtt tartásával tervezték. A rendszert úgy építették fel, hogy ellenálljon egy felőrlő háborúnak, még jelentős emberveszteségek esetén is” – mondta Michael Kofman, a Carnegie Endowment munkatársa.

A kiadvány hírszerzési forrásai szerint Putyin jelenleg „titkos mozgósítást” hajt végre. A szokásos hat hónapos besorozási ciklusokat, amelyek történelmileg körülbelül 130 000 férfit jelentettek besorozásonként, felváltotta a folyamatos besorozás rendszere.

Ennek célja a behívott katonák tényleges számának eltitkolása. Az adatok szerint a jellemzően az infrastruktúra védelmére és a hátországban elvégzendő feladatok ellátására behívott tartalékosokat valójában az első vonalbeli egységekhez osztják be.

Hangsúlyozzák, hogy ez az új titkos mozgósítás valójában még nagyobb, mint a 2022-es, és pontosan ezért akarja Putyin annyira titokban tartani.

Ugyanakkor, ahogy a kiadvány hangsúlyozza, a Kreml vezetője nem mutat tárgyalási szándékot. Lehetséges, hogy Putyin stratégiája a kitartás fenntartása, a nyugati politikai egység – amilyen az – túlélése.

A kiadvány szerint, ha sikerül elkerülnie egy újabb politikailag káros kényszermobilizációs hullámot, számíthat arra, hogy az idő az ő oldalán áll.

A cikk megjegyzi, hogy a 2022 szeptemberi „részleges mozgósítás” politikai traumája, amely társadalmi nyugtalanságot és tömeges kivándorlást váltott ki, továbbra is friss a Kreml emlékezetében, ugyanakkor az orosz katonai gépezetnek friss húsra van szüksége a húsdarálóhoz.

Bár a kiadvány előrejelzése szerint az ilyen intézkedések rövid távon meghosszabbíthatják a működési időt, nem tarthatnak a végtelenségig.

Most a teljes kötelező mozgósítás lehetősége vetül a láthatárra, ami politikailag mérgező és társadalmilag destabilizáló.

„Ez a belső helyzet jelentős eszkalálódását jelentené, ami potenciálisan aláásná a rezsim stabilitását” – jósolja a kiadvány.

A kiadvány egy másik párhuzamot is von az első világháborúval. Az elhúzódó katonai patthelyzet Európában és a hazai gazdasági nehézségek 1917-ben rezsimváltáshoz vezettek Oroszországban.

Ezért lehetséges, hogy végső soron az orosz nép fogja megdönteni az elnököt, amikor rájönnek, hogyan tette tönkre az ország gazdaságát és a férfi lakosságot.

„Ha a gazdasági hanyatlás felgyorsul, és a harctéri áldozatok száma továbbra is ugyanilyen ütemben növekszik, az orosz társadalom jelentős nyomás alá kerül” – áll a cikkben.

A kiadvány úgy véli, hogy Oroszország nem folytathatja ezt a háborút a végtelenségig, ezért Ukrajna nyerhet. A siker azonban, ahogy a kiadvány rámutat, Európa tartós és egységes elszántságától függ.