Nagy-Britannia repülőgéphordozó-flottát telepít az Atlanti-óceán északi vizeire

Starmer a müncheni biztonságpolitikai konferencián felszólalva közölte azt is, hogy a kollektív európai biztonság erősítésének jegyében London szorosabb kapcsolatokra törekszik az Európai Unió egységes belső piacával, ugyanakkor elkerülhetetlennek tartja, hogy csökkenjen Európa túlzott biztonsági függése az Egyesült Államoktól.

A munkáspárti brit kormányfő a rendezvényen azt mondta: a brit királyi haditengerészet az idén az Atlanti-óceán északi vizeire vezényli zászlóshajóját, a Prince of Wales repülőgép-hordozót és az általa vezetett csapásmérő flottát.

Starmer szerint Nagy-Britannia ezzel is demonstrálni kívánja, hogy milyen erőteljes az euroatlanti biztonsági együttműködés.

Hangsúlyozta: az Egyesült Államok továbbra is Európa nélkülözhetetlen szövetségese marad, és az elmúlt nyolc évtizedben példátlan mértékben járult hozzá az európai biztonsághoz.

Starmer ugyanakkor utalt az Egyesült Államok és az európai szövetségesek közötti új keletű feszültségekre is. Úgy fogalmazott: az európai NATO-országok jelenleg is hűségesen tartják magukat "a Nyugat spirituális egységéhez" és egymás szuverenitásának védelméhez, ahogy azt "Grönland esetében is tették".

Hozzáfűzte: a NATO-szövetségesek ugyanebben a szellemben, a kollektív védelemről intézkedő 5. cikkely alapján siettek egymás segítségére és harcoltak vállvetve Afganisztánban is. Ennek rettenetes ára volt Nagy-Britanniában és sok más NATO-szövetséges országban is - mondta a brit kormányfő az Afganisztánban elesett több száz NATO-katonára utalva.

E kijelentések előzményeként Donald Trump amerikai elnök az utóbbi időszakban többször is kifejtette azt a véleményét, hogy az autonóm területként Dániához tartozó Grönlandnak az Egyesült Államokhoz kellene tartoznia. Trump érvelése szerint ugyanis a szigetet Dánia nem tudja megvédeni "az orosz és a kínai terjeszkedési kísérletektől".

Ugyancsak komoly felzúdulás követte a NATO-szövetségesek részéről Trump azon nemrégiben tett kijelentését, hogy a NATO "soha nem sietett az Egyesült Államok segítségére", amikor erre szükség lett volna, és a szövetségesek katonái az afganisztáni háború idején is "valamelyest a háttérben, a fronttól kissé távolabb maradtak".

A brit kormányfő a müncheni biztonságpolitikai konferencián tartott beszédében kijelentette: fel kell ismerni, hogy a helyzet átalakulóban van, és ennek egyik jeleként az amerikai nemzetbiztonsági stratégia kimondja, hogy elsődlegesen Európának kell viselnie a felelősséget saját védelméért.

Starmer szerint Európa nem áltathatja magát azzal, hogy az Egyesült Államok által nyújtott összes katonai kapacitást egymaga pótolni tudja, de olyan beruházásokra kell törekednie, amelyek révén az Egyesült Államokhoz fűződő jelenlegi túlzott egyoldalú függésről át tudja helyezni a hangsúlyt az egymásra utaltságra alapuló biztonsági viszonyrendszerre.

"Európaibb NATO-ra van szükség" - fogalmazott a brit kormányfő.

Hozzáfűzte: elképzeléseiben olyan európai biztonsági rendszer, illetve az európai autonómia erősítésének olyan módja szerepel, amely nem számol ugyan az Egyesült Államok kivonulásával, de teljes mértékben eleget tesz a szélesebb körű tehermegosztást szorgalmazó felhívásoknak.

"Európa ugyanakkor szunnyadó óriás, hiszen gazdaságának mérete több mint tízszeresen meghaladja az orosz gazdaságét" - fogalmazott a brit kormányfő.

Starmer szerint Európának már most is hatalmas védelmi képességei vannak, de mégis túl gyakran előfordul, hogy az egyes részkapacitások nem állnak össze teljes egésszé, mivel a széttöredezett ipari tervezés és a hosszasan elhúzódó beszerzési mechanizmusok miatt egyrészt rések keletkeznek az európai védelmi gyártókapacitás egyes területein, más területeken ugyanakkor "masszív mértékű" párhuzamos fejlesztési programok zajlanak.

Ennek példái között említette, hogy az európai fegyveres erőkben tíznél is több különböző típusú fregatt, tíz különböző típusú harci repülőgép, és tíz különböző típusú harckocsi áll hadrendben.

Mindez rendkívüli mértékben csökkenti a hatékonyságot és veszélyezteti a kollektív biztonságot, ezért közös európai hadiipar létrehozását kell célként kitűzni, integrált védelmi költségvetéssel és beszerzési struktúrával - mondta a brit miniszterelnök.

London és az Európai Unió viszonyrendszeréről szólva kijelentette: Nagy-Britannia már nem ugyanaz az ország, amely a brit EU-tagság megszűnése (Brexit) által meghatározott években volt, mivel tudja, hogy a veszélyes időszakokban a befelé fordulás nem az ellenőrzés visszaszerzését, hanem feladását jelenti.

Hozzátette: nem létezik brit nemzetbiztonság Európa nélkül, és Európa biztonsága sem képzelhető el Nagy-Britannia nélkül.

Starmer kijelentette: éppen ezért a brit kormány tanulmányozza, hogy a már meglévő együttműködésen túl Nagy-Britannia milyen további területeken tud igazodni az EU egységes belső piacának működéséhez.