Merz minden nőt és férfit besorozna

Friedrich Merz kancellár egy televíziós interjúban arról beszélt, hogy támogatná az egyéves kötelező szolgálat bevezetését férfiak és nők számára egyaránt. A javaslat megvalósításához azonban alkotmánymódosításra lenne szükség.

Egyéves kötelező szolgálat bevezetését szorgalmazza minden fiatal férfi és nő számára a német kancellár. Egy televíziós műsorban arról kérdezték, támogatná-e, hogy a nők számára is kötelező legyen a katonai szolgálat, vette észre a Magyar Nemzet.

Válaszában úgy fogalmazott: érdemes lenne megvitatni a kérdést, ugyanakkor rámutatott, hogy a jelenlegi alkotmány csak a férfiak esetében teszi lehetővé a kötelező katonai szolgálatot, ezért a terv megvalósításához alkotmánymódosításra lenne szükség.

Hangsúlyozta: a CDU álláspontja szerint nem kizárólag katonai, hanem általános, mindenki számára kötelező társadalmi szolgálatot kellene bevezetni. Ez azt jelentené, hogy az érintettek nemcsak a hadseregben, hanem polgári területen – például segélyszervezeteknél, egyházi intézményeknél vagy szociális ellátásban – is teljesíthetnének szolgálatot.

A kancellár jelezte: szeretné, ha a rendszer megvalósulna, de ehhez valóban a német alaptörvény módosítására lenne szükség.

A német fiatalok elutasítják a sorkatonaság bevezetését

Németországban decemberben több városban ezrek tüntettek a sorkatonaság bevezetése ellen, és számos diák bojkottálta az iskolai órákat tiltakozásként a törvényjavaslattal szemben. A szervezők iskolai sztrájkot hirdettek, miközben több tartományban a minisztériumok az iskolakötelezettség betartására figyelmeztettek.

A Bundestag elfogadta a hadkötelezettség modernizálásáról szóló törvényt. A CDU és az SPD megállapodása alapján első körben önkéntes katonai szolgálat indul, a fiatal férfiaknak pedig kérdőívet kell kitölteniük, majd sorozáson vesznek részt.

A tüntetések elsősorban a nagyvárosokban voltak jelentősek. Berlinben a rendőrség szerint mintegy háromezer ember demonstrált, Hamburgban 1700–5000 fő közé tették a résztvevők számát. Észak-Rajna–Vesztfáliában, valamint Drezdában, Lipcsében, Chemnitzben, Münchenben, Stuttgartban, Freiburgban, Heidelbergben és Frankfurtban is több száz vagy több ezer tiltakozó vonult utcára.