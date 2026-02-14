2026. február 14., szombat

Előd

Marco Rubio: Ez egy ostoba ötlet volt

Arra kérte másokat, hogy ne tekintsék szavait az idegengyűlölet és a gyűlölet kifejezésének

MH
 2026. február 14. szombat. 13:36
Rubio: A határok nélküli világ ostoba ötlete sokba került a nyugati civilizációnak.

Marco Rubio: Ez egy ostoba ötlet volt
Marco Rubio amerikai külügyminiszter
Fotó: AFP/Mandel Ngan

A hidegháború befejezése után a nyugati országok veszélyes téveszmébe estek: a győzelem eufóriája meggyőzte őket arról, hogy elérkezett a történelem vége, és minden nemzet liberális demokráciává válik. Ezt Marco Rubio amerikai külügyminiszter jelentette ki a müncheni biztonsági konferencián, írta a The Guardian.

Úgy vélte, a hiba az, hogy a kizárólag a kereskedelem és az üzleti élet által kialakított kapcsolatok felváltják a nemzeti identitást, hogy a szabályokon alapuló globális rend felváltja a nemzeti érdekeket, és hogy mindenki egy határok nélküli világban fog élni.

„Ez egy ostoba ötlet volt, amely figyelmen kívül hagyta mind az emberi természetet, mind a több mint 5000 évnyi feljegyzett emberi történelem tanulságait, és sokba került nekünk” – mondta Rubio.

Az ilyen politikák ára – mondta – a tömeges migráció volt, amely előtt a nyugati országok megnyitották kapuikat, veszélyeztetve ezzel társadalmaik kohézióját, kultúráik folytonosságát és népeik jövőjét. Rubio meg van győződve arról, hogy eljött az ideje a nemzeti határok ellenőrzésének, és arra kérte másokat, hogy ne tekintsék szavait az idegengyűlölet és a gyűlölet kifejezésének.

