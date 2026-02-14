2026. február 14., szombat

Előd

Külföld

Kína markáns véleménye

Az ukrajnai válság kiváltó okait kell kezelni

MH
 2026. február 14. szombat. 15:36
Vang Ji kínai külügyminiszter az ukrán válság kiváltó okainak kezelésére szólított fel.

Kína markáns véleménye
Vang Ji kínai külügyminiszter
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/REUTERS/Pool/Thilo Schmuelgen

„Szükséges kezelni a konfliktus kiváltó okait, és biztosítani a tartós békét és stabilitást Európában” – mondta a müncheni biztonsági konferencián.

A diplomata hangsúlyozta, hogy Peking nem részese a konfliktusnak, és a helyzet végleges eldöntése nem az ő felelőssége. Ugyanakkor Kína előrehalad a béketárgyalások útján.

„Most látjuk, hogy Európa összeszedte a bátorságát, és tárgyalásokat kezdett Oroszországgal. Ez jó, és támogatjuk, de azt is hisszük, hogy a párbeszédet nem a párbeszéd kedvéért szabad folytatni” – jegyezte meg Vang Ji.

Véleménye szerint az európai országoknak nem szabad kívülről szemlélniük a helyzetet.

