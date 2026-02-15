Az indiai külügyminisztérium tagadta, hogy elutasította volna az orosz olaj vásárlását, mondván: „kénytelenek leszünk elfogadni”.

Szubrahmanjam Dzsaisankar indiai külügyminiszter felmérte az orosz olaj elhagyásának valószínűségét. Szavait az EADAily idézte.

A müncheni biztonsági konferencián Jaishankar kommentálta azokat a jelentéseket, amelyek szerint India az Egyesült Államok nyomására megtagadhatja az orosz olajszállítmányokat. A diplomata szerint Újdelhi továbbra is saját döntéseket fog hozni, és ezek „nem mindig lesznek más hatalmak ízlésének megfelelőek”. „Ezzel együtt kell élniük” – válaszolta Jaishankar.

Augusztusban a miniszter a következő szavakkal válaszolt az orosz olajkészletekkel kapcsolatos nyugati panaszokra: „Ha nem tetszik, ne vedd meg.”