Európának a saját lábára kell állnia a védelem terén

Európa évtizedeken át függött védelmi téren az Egyesült Államoktól, eljött az idő, hogy saját lábára álljon - szögezte le Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szombaton a müncheni biztonságpolitikai konferencián elmondott beszédében.

Európa hosszú időn át nem kiemelten fontosként kezelte a biztonsági ügyeket, "itt az ideje ezen változtatni" - tette hozzá.

"Egy erős Európa erős transzatlanti kapcsolatokat is jelent" - jegyezte meg.

Úgy vélte, a siker érdekében "Európának szakítania kell a tabukkal", példakánt pedig az Európai Unió közös védelemről szóló záradékát említette, amelynek értelmében az uniós tagállamoknak is - mint a NATO-ban - meg kell védeniük egymást, ha valamelyiküket támadás éri.

"Azt hiszem, itt az idő, hogy felélesszük ezt a záradékot, amely az európai egyezményekben is szerepel" - jelentette ki, egyúttal az EU stratégiai kapacitásai - a többi között a hírszerzés és a távoli csapásmérő képességek - erősítését sürgette.

"Az egy mindenkiért, mindenki egyért elve viszont csak akkor bír súllyal, ha bizalmon és valódi képességeken alapul" - figyelmeztetett.

A záradékot mind ez idáig csupán egyszer léptették életbe, mégpedig Franciaország kérésére a 2015-ös párizsi terrortámadások hatására.

Hangsúlyozta, hogy az uniónak egyúttal új védelmi doktrínára is szüksége van, amellyel a cél az volna, hogy Európa bármikor képes legyen megvédeni határait, gazdaságát, demokratikus berendezkedését és életmódját.

"Ez ugyanis a valódi függetlenség igazi jelentése" - tette hozzá az uniós vezető. Megnyugtatónak nevezte Marco Rubio amerikai külügyminiszternek a konferencián korábban ezzel kapcsolatban elhangzott szavait.

Beszédében von der Leyen kitért az Egyesült Királyságra is, kiemelve, hogy Brüsszelnek és Londonnak el kell mélyítenie kapcsolatait mind a gazdaság, mind a biztonság, mind pedig a védelem terén.

"Tíz évvel a Brexit után a jövő erősebben összeköt, mint valaha" - szögezte le, utalva Nagy-Britannia kilépésére az EU-ból.