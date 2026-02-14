Külföld
Európának a saját lábára kell állnia a védelem terén
"Tíz évvel a Brexit után a jövő erősebben összeköt, mint valaha"
Európa hosszú időn át nem kiemelten fontosként kezelte a biztonsági ügyeket, "itt az ideje ezen változtatni" - tette hozzá.
"Egy erős Európa erős transzatlanti kapcsolatokat is jelent" - jegyezte meg.
Úgy vélte, a siker érdekében "Európának szakítania kell a tabukkal", példakánt pedig az Európai Unió közös védelemről szóló záradékát említette, amelynek értelmében az uniós tagállamoknak is - mint a NATO-ban - meg kell védeniük egymást, ha valamelyiküket támadás éri.
"Azt hiszem, itt az idő, hogy felélesszük ezt a záradékot, amely az európai egyezményekben is szerepel" - jelentette ki, egyúttal az EU stratégiai kapacitásai - a többi között a hírszerzés és a távoli csapásmérő képességek - erősítését sürgette.
"Az egy mindenkiért, mindenki egyért elve viszont csak akkor bír súllyal, ha bizalmon és valódi képességeken alapul" - figyelmeztetett.
A záradékot mind ez idáig csupán egyszer léptették életbe, mégpedig Franciaország kérésére a 2015-ös párizsi terrortámadások hatására.
Hangsúlyozta, hogy az uniónak egyúttal új védelmi doktrínára is szüksége van, amellyel a cél az volna, hogy Európa bármikor képes legyen megvédeni határait, gazdaságát, demokratikus berendezkedését és életmódját.
"Ez ugyanis a valódi függetlenség igazi jelentése" - tette hozzá az uniós vezető. Megnyugtatónak nevezte Marco Rubio amerikai külügyminiszternek a konferencián korábban ezzel kapcsolatban elhangzott szavait.
Beszédében von der Leyen kitért az Egyesült Királyságra is, kiemelve, hogy Brüsszelnek és Londonnak el kell mélyítenie kapcsolatait mind a gazdaság, mind a biztonság, mind pedig a védelem terén.
"Tíz évvel a Brexit után a jövő erősebben összeköt, mint valaha" - szögezte le, utalva Nagy-Britannia kilépésére az EU-ból.