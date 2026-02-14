Amerika nem adja fel

Rubio kijelentette, hogy az Egyesült Államok nem fogja feladni az ukrajnai konfliktus megoldására irányuló kísérleteit.

Az Egyesült Államok nem fogja feladni az ukrajnai konfliktus megoldására irányuló erőfeszítéseit, mivel úgy véli, hogy ez egyedülálló elkötelezettség – jelentette ki Marco Rubio külügyminiszter.

„És ez egy olyan vállalás, amitől nem fogunk visszalépni, mert úgy gondoljuk, hogy ez egyedülálló” – mondta a külügyminiszter a Bloombergnek adott interjújában az ukrajnai tárgyalási folyamatról beszélve.