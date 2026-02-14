2026. február 14., szombat

Előd

Külföld

Amerika nem adja fel

Egyedülálló elkötelezettség

MH
 2026. február 14. szombat. 22:01
Rubio kijelentette, hogy az Egyesült Államok nem fogja feladni az ukrajnai konfliktus megoldására irányuló kísérleteit.

Amerika nem adja fel
Marco Rubio amerikai külügyminiszter
Fotó: AFP/Fabrice Coffrini

Az Egyesült Államok nem fogja feladni az ukrajnai konfliktus megoldására irányuló erőfeszítéseit, mivel úgy véli, hogy ez egyedülálló elkötelezettség – jelentette ki Marco Rubio külügyminiszter.

„És ez egy olyan vállalás, amitől nem fogunk visszalépni, mert úgy gondoljuk, hogy ez egyedülálló” – mondta a külügyminiszter a Bloombergnek adott interjújában az ukrajnai tárgyalási folyamatról beszélve.

