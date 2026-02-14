Külföld
Amerika nem adja fel
Egyedülálló elkötelezettség
Marco Rubio amerikai külügyminiszter
Fotó: AFP/Fabrice Coffrini
Az Egyesült Államok nem fogja feladni az ukrajnai konfliktus megoldására irányuló erőfeszítéseit, mivel úgy véli, hogy ez egyedülálló elkötelezettség – jelentette ki Marco Rubio külügyminiszter.
„És ez egy olyan vállalás, amitől nem fogunk visszalépni, mert úgy gondoljuk, hogy ez egyedülálló” – mondta a külügyminiszter a Bloombergnek adott interjújában az ukrajnai tárgyalási folyamatról beszélve.