Volodimir Zelenszkij újabb frontot nyit?

Az ukrán elnök továbbra is megakadályozza, hogy a kőolajszállítás újrainduljon hazánk felé, pedig a Barátság vezeték műszakilag alkalmas lenne rá.

Ukrajna ismét megpróbál beleavatkozni a közelgő magyar választásokat. Más nem lehet a szándéka azzal, hogy Kijev továbbra sem engedélyezi a január 27-i, állítólagos orosz csapás miatt megrongálódott Barátság vezetéken át való kőolajszállítás újraindulását Magyarország felé.

A kormány nem hagyja szó nélkül Zelenszkijék döntését, amivel kapcsolatban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter úgy fogalmazott:

„Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Barátság vezetéken való kőolajszállítás újraindításának megakadályozásával is a kormányt akarja nehéz helyzetbe hozni, de ez nem fog sikerülni” – idézte a külügyminisztert a Mandiner.

A minisztériumi közlemény hangsúlyozza továbbá, hogy mindössze 58 nap van hátra a magyar parlamenti választásig, de Ukrajna továbbra is megpróbálja befolyásolni annak végkimenetelét. A Barátság vezetéken való kőolajszállítás újraindításának megakadályozásával ugyanis Magyarország energiaellátásának biztonságát akarják kockáztatni. Méghozzá politikai alapon, a jelenlegi kormányt nehéz helyzetbe hozva, hiszen az újraindításnak semmiféle műszaki vagy technikai gátja nincsen.

A szuverén nemzeti kormány azonban nem hagyja mindezt szó nélkül, és minderre nemet mond Brüsszelnek, közvetve Ukrajnának – szögezte le a külgazdasági és külügyminiszter.

És azt is, hogy Zelenszkij példátlanul durva lépése ellenére a kormány garanciát vállal a Magyarország zavartalan és biztonságos energiaellátására.

Ki támadott?

Az elmúlt hónapban egy-egy orosz légi támadás megrongálta a Barátság-kőolajvezeték ukrajnai szakaszát Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter szerint, ezért a Magyarországot és Szlovákiát ellátó vezetéken jelenleg nem érkezik olaj. Az X közösségi oldalon az ukrán politikus egy fotót is közzétett, mely szerinte a vezeték ellen január 27-én történt találat után készült. Szibiha szerint a támadás az olajáramlást is leállította a vezetéken.