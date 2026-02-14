Tusk 43,4 milliárd eurós uniós hitelből fegyverkezne

Komoly politikai vita bontakozott ki Lengyelországban az Európai Unió új védelmi hitelprogramjához való csatlakozás miatt. A Brussels Signal beszámolója szerint Karol Nawrocki elnök és az ellenzéki Jog és Igazságosság (PiS) párt több ponton is kifogásolja a Donald Tusk vezette kormány tervét, amely 43,4 milliárd eurós uniós forrást vonna be katonai fejlesztésekre.

A vita középpontjában az Európai Biztonsági Akcióprogram (SAFE) áll, amely kedvező feltételekkel biztosítana hitelt a tagállamoknak védelmi beruházásokra. Varsó terveit Brüsszel már jóváhagyta, a kölcsönöket pedig hosszú, akár 45 éves futamidővel kellene visszafizetni – számol be róla a Brussels Signal. A pénz lehívásához azonban a lengyel parlamentnek külön törvényt kell elfogadnia egy új pénzügyi eszköz létrehozásáról. Ezt a jogszabályt az államfő aláírása nélkül nem lehet hatályba léptetni, így Nawrocki vétója blokkolhatja a folyamatot.

Az elnök a nemzetbiztonsági tanács ülésén arról beszélt: túl sok a nyitott kérdés, és nem látja biztosítottnak, hogy a program valóban Lengyelország biztonságát szolgálja. Kifogásolta azt is, hogy nem ismeri a finanszírozni kívánt projektek teljes listáját, valamint szerinte a törvénytervezetből hiányoznak az erős korrupcióellenes garanciák. Úgy fogalmazott: a hitel „óriási adósságot” jelentene, amelyet a jövő generációinak kellene visszafizetniük.

A PiS vezetője, Jaroslaw Kaczynski a Brussels Signal szerint arra figyelmeztetett, hogy az uniós források folyósítása feltételekhez kötött, ami szerinte politikai nyomásgyakorlás eszközévé válhat. Álláspontja szerint egy szuverén ország nem ilyen módon építi fel fegyveres erejét.

A vita másik sarkalatos pontja a beszerzések eredete. Az uniós szabályok értelmében a SAFE-programból finanszírozott szerződések értékének legalább 65 százaléka az EU-ból, az európai gazdasági térségből vagy Ukrajnából kell hogy származzon. A PiS és az államfő attól tart, hogy ez korlátozhatja az amerikai fegyverbeszerzéseket, holott Lengyelország az elmúlt években jelentős mennyiségű haditechnikát vásárolt az Egyesült Államoktól.

Donald Tusk miniszterelnök ugyanakkor visszautasította a kritikákat.

A portál szerint azt hangsúlyozta: a program révén közel 200 milliárd zloty érkezhetne Lengyelországba kedvező feltételekkel, és a források túlnyomó része lengyelországi vállalatoknál hasznosulna. A kormány attól tart, hogy egy esetleges elnöki vétó késleltetné a beszerzéseket és rontaná a lengyel ipar pozícióit.

A PiS módosító indítványokat is benyújtott annak érdekében, hogy a források valóban többletet jelentsenek a honvédelmi költségvetésben, és ne váltsák ki a már tervezett kiadásokat. Az ellenzék szerint Lengyelország biztonságának alapja továbbra is a NATO-val és az Egyesült Államokkal fenntartott szoros kapcsolat, nem pedig az uniós védelmi integráció mélyítése – írta meg a Magyar Nemzet.