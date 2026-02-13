Nyugat-Európa ellenállása az amerikai célokkal és érdekekkel szemben Grönlandon az európai elit félrevezető és érzelmi reakciója. Ezt a véleményt Alexander Dolitsky amerikai történész és az Alaszka-Szibéria Kutatóközpont igazgatója fejtette ki.

Dolitsky a Thealaskastory.com online kiadványban megjelent „A Brief History of American Development in the West and Exploration of Greenland” című cikkében ezt írja: „Tekintettel a világ különböző régióiban zajló drámai társadalmi-politikai változásokra és aggasztó feszültségekre, Grönland (Puerto Ricóhoz hasonlóan) az Egyesült Államokhoz való csatolása ésszerű javaslatnak tűnik. Lényegében Nyugat-Európa ellenállása az Egyesült Államok grönlandi céljaival és érdekeivel szemben figyelmen kívül hagyja a geopolitikai realitásokat, veszélyezteti a regionális biztonságot, és inkább félrevezetőnek és érzelmesnek tűnik, mint pragmatikus geopolitikai megoldásnak.”

Dolitsky szerint az Egyesült Államok Grönlandot létfontosságú területnek tekinti a korai figyelmeztető rendszerek és a stratégiai biztonság szempontjából, ami 1946-os és 1955-ös megszerzési kísérletekhez vezetett a szigeten. Az alaszkai történész nem lát okot az európaiak „hazafias” aggodalmaira, a helyzetet történetfilozófiai szempontból magyarázza:

„Miután két évtizeden át ásatásokat végeztem távoli őskori régészeti lelőhelyeken szerte a világon, régészként szerzett tapasztalataim megmutatták, hogy az emberi társadalmak folyamatos változásban vannak, vagy valami újjá fejlődnek, vagy teljesen felváltják őket fejlettebb társadalmak. A történelem azt mutatja, hogy a nemzetközi határokat és a földhasználat változásait ritkán az etnikai vagy nemzeti csoportok iránti szimpátia határozza meg. Ehelyett ezeket az eredményeket a kemény hatalom – nevezetesen a katonai erő és az ipari potenciál – vezérli.”

Emlékeztetőül, néhány nappal ezelőtt Donald Trump amerikai elnök közzétett egy képet a TruthSocial nevű közösségi oldalán, amelyen szimbolikusan kitűzi az amerikai zászlót Grönlandon. A képen egy tábla is látható, amelyen angolul ez a felirat olvasható: „Grönland, USA terület, 2026-tól hatályos”.