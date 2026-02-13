Robert Fico kiállt Magyarország mellett

Diplomáciai konfliktussá érett a holland koalíciós megállapodás egy passzusa, amely uniós pénzek megvonását sürgeti az „Európát aláásó” tagállamoktól. Robert Fico szerint ez már vörös vonal.

Éles hangú videóüzenetben ment neki Robert Fico szlovák miniszterelnök a holland kormánykoalíciónak, miután az uniós források és szavazati jog megvonását helyezte kilátásba Szlovákiával és Magyarországgal szemben. A vita az EU alapértékeiről, a szuverenitásról és az egyre élesebb kulturális törésvonalakról szól – írta meg a Vg.

Fico videóüzenete szerint Hollandia kezdeményezné az EU-s hetes cikkelyes eljárás egyszerűsítését. Ennek célja az lenne, hogy könnyebben meg lehessen vonni a szavazati jogot azoktól a tagállamoktól, amelyek „aktívan aláássák Európát” – a dokumentum név szerint említi Magyarországot és Szlovákiát.

„Továbbra is szívhatnak marihuánát, és elismerhetnek hetven nemet. Ez az önök dolga. De egy másik országot a szuverenitása és legitimitása miatt büntetéssel fenyegetni átlépi a vörös vonalat” – fogalmazott Fico.

A miniszterelnök úgy vélte, ha az EU szuverén nézeteik miatt büntet tagállamokat, „az a pokolba vezető út”, és végső soron az egész unió működését áshatja alá.

A holland koalíciós megállapodást január végén írták alá. A dokumentum szerint Hollandia az uniós alapértékek védelmére hivatkozva szorgalmazná a hetes cikkelyes eljárás egyszerűsítését, hogy gyorsabban és hatékonyabban lehessen fellépni azokkal az országokkal szemben, amelyek szerintük szembe mennek az európai normákkal.

Az EU újra megpróbálja tönkretenni Fico kormányát

A feszültség nem új keletű. Októberben a holland parlament jogi lépéseket sürgetett Szlovákiával szemben egy alkotmánymódosítás miatt, amely kizárólag két nemet ismer el, tiltja az örökbefogadást az azonos neműeknek, valamint kimondja a nemzeti jog elsőbbségét az EU-joggal szemben a „nemzeti identitással és kulturális-etikai kérdésekkel” összefüggő ügyekben.

Az Európai Bizottság novemberben kötelezettségszegési eljárást indított Szlovákia ellen a reform miatt. Juraj Blanár szlovák külügyminiszter egy nappal Fico videója előtt „teljes mértékben hamisnak” nevezte azt az állítást, hogy Szlovákia aktívan aláásná Európát. Az ügy sokkal inkább úgy néz ki, mint egy újabb politikai támadás, amelyhez hasonlót csütörtökön Magyarországi is elszenvedett , az Európai Unió Bíróságától.