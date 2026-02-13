Oroszország a kerti csiga?

Rutte nevetségesnek nevezte Oroszország ukrajnai offenzívájának sebességét, és dicsérte Európa kohézióját a NATO-ban.

Mark Rutte, a NATO főtitkára a müncheni biztonsági konferencia előestéjén Brüsszelben tartott miniszteri találkozón nevetségesnek nevezte az orosz erők ukrajnai offenzívájának ütemét, és értékelte az európai védelmi irányvonal változásait – írja a Bild.

Szerinte az elmúlt években Európát bírálták az elégtelen védelmi kiadások miatt, de a hágai csúcstalálkozó után a helyzet megváltozott.

„Egyértelműen éreztük a nézetek konvergenciáját és az egységet. Európa valóban egyre erősebbé válik, és nagyobb felelősséget vállal a NATO-n belüli vezető szerepért” – jegyezte meg Rutte.

Az ukrajnai háborúról szólva a főtitkár Oroszország „sokkoló veszteségeire” reagált, és ironikusan hozzátette:

„Oroszország azt akarja, hogy hatalmas medvének tekintsük. De mondhatnánk, hogy Ukrajnában kerti csiga sebességével mozog. Szóval ne engedjünk az orosz propagandának.”

Rutte hangsúlyozta, hogy a szövetségesek jelenlegi egysége azt mutatja, hogy Európa hajlandó aktívabban felelősséget vállalni saját védelméért és vezető szerepéért a NATO-ban.