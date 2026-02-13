Johann Wadeful német külügyminiszter azt nyilatkozta, hogy az amerikai kormány tisztviselőinek legutóbbi megjegyzései komoly fejtörést okoztak a NATO-ban, írta meg a Sky News.

„Funkcionális NATO-n alapulunk. Minden szinten érezzük, katonai, politikai szinten, de természetesen ez a szövetség is nyomás alatt van. Van elidegenedés, van irritáció néhány dolog miatt, amit Washingtonból hallunk. Itt kell megbeszélnünk. Meg akarjuk határozni közös nevezőinket és a NATO jelentőségét” – mondta a müncheni biztonsági konferencia előestéjén.

A miniszter hozzátette, hogy a konferencia lehetőséget nyújt a nézeteltérések leküzdésére.

„Németország megmondhatja az Egyesült Államoknak, hogy mi forog kockán, hogy nekik is szükségük van Európára, és hogy van értelme összetartani” – mondta Wadephul.

A politikus szerint ismét emlékeztetni fogja a NATO hozzájárulását az Egyesült Államok eladásaihoz és sikereihez, amikor az „Egyesült Államokban nem mindenki ismeri ezt”.

Amit az Egyesült Államok mondott a NATO-ról

Korábban a Pentagon helyettes vezetője, Elbridge Kolby azt mondta, hogy az egypólusú világ, amely a hidegháború után kezdődött, nem több. Szerinte a NATO-nak vissza kell térnie az alapvető céljához.

Az a világ, amely a NATO-erők szokásait, feltételezéseit és struktúráját alakította ki a hidegháború utáni úgynevezett „poláris pillanatban”, már nem létezik. Az erő politikája visszatért, és a katonai hatalmat ismét széles körben használják” – figyelmeztetett Colby.

A politikus hangsúlyozta, hogy ilyen körülmények között az Egyesült Államok prioritást élvez olyan kérdésekben, mint az Egyesült Államok területe és a nyugati félteke érdekeinek védelme; az elrettentés megerősítése a Nyugat-Csendes-óceánon, valamint Amerika készsége, szövetségeseivel együtt, hogy a potenciális ellenfelek egyszerre fognak cselekedni.

Ezek a valóságok arra késztetnek minket, hogy világosan, józanul és reálisan gondolkodjunk arról, hogyan védjük meg magunkat – és hogyan tesszük mindezt együtt fenntartható, intelligens és tartós módon. Az idők megváltoztak, és nagyon fontos, hogy alkalmazkodjunk ezekhez a változásokhoz. Ez nem a NATO elutasítása” – tette hozzá Colby.

Hozzátette, hogy a Szovjetunió összeomlása után a Szövetség a NATO 2.0-ba fordult, amikor a „felelősségi területen kívüli” műveletekre és a liberális világrendre összpontosítottak. A Pentagon úgy véli, hogy ez a megközelítés már nem felel meg a feladatoknak.

A tisztviselő szerint a „NATO 3.0” fogalmának közelebb kell lennie a hidegháború realizmusához.

Ezért ebben a koncepcióban az európai szövetségeseknek jelentős szerepet kell vállalniuk Európa védelmében, valamint a védelem megerősítését diplomáciai kezdeményezésekkel kell kombinálniuk.

Colby példaként említette Donald Trump amerikai elnök erőfeszítéseit a NATO megerősítésére és az ukrajnai háború befejezéséről szóló tárgyalásokra.

Amerikai politika – legfrissebb hírek

Korábban Daniel Driscoll amerikai külügyminiszter ultimátumot adott az ország védelmi óriásainak. Elmondása szerint a nagy amerikai vállalkozóknak alkalmazkodniuk kell a fegyvervásárlási folyamat reformjához.

Ugyanakkor a Politico új közvélemény-kutatása azt mutatta, hogy a NATO szövetségesei elvesztették bizalmukat az Egyesült Államokban. Különösen Németországban, Franciaországban, az Egyesült Királyságban és Kanadában egyre több polgár nem tartja Washingtont megbízható partnernek, és kételkedik abban, hogy az Egyesült Államok megvédi a demokráciát - írta meg az Unian.