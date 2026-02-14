Megváltozik a Colosseum környéke Rómában

Rómában pénteken elkezdődött annak a 12 elöregedett és már instabil mandulafenyőnek a kivágása a Colosseumhoz vezető sugárút mentén, amelyet kidőlésre veszélyesnek nyilvánított egy nemrég lezárult vizsgálat - jelentette be a város önkormányzata.

A közlemény szerint a Colosseumot a Piazza Veneziával összekötő sugárút mentén található, a hely hangulatát jelentősen meghatározó 54 történelmi fenyőfa elsőként tesztelt, 36 példánya közül 12-t ki kell vágni és a területet részlegesen, várhatóan hétfőig le kell zárni. Hozzátették, hogy „a kivágott fákat azonos fajtájú, megfelelő méretű és korú példányokkal pótolni fogják”. Közölték azt is, hogy 24 példányt biztonságosnak minősítettek, illetve a további ellenőrzésüket rendelték el.

A turisták által sűrűn látogatott útvonal, a Császári Fórumon mentén álló fenséges, ernyőformájú mandulafenyők (Pinus pinea) egyes példányai a becslések szerint 120 évesek is lehetnek. Az olasz fővárosban az utóbbi években tapasztalható szélsőséges időjárás, a nyári hőség és az intenzív csapadék, valamint egy, a fenyőfákat támadó parazita inváziójának köszönhetően azonban megromlott a fizikai állapotuk. Ennek és a januárban hullott rekordesőnek tudható be, hogy a népszerű útvonal mentén az év eleje óta három píneafenyő dőlt ki, ezek egyike három embernek is könnyebb sérüléseket okozott.

Az önkormányzat két évvel ezelőtti becslése szerint a város 60 ezer mandulafenyőjének akár 80 százaléka is fertőzött lehet a Dél-Amerikából behurcolt Toumeyella parvicornis rovarral, amelynek Európában nincs természetes ellensége