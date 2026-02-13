2026. február 13., péntek

Előd

Külföld

Megnevezték Starmer lehetséges utódját

Kompromisszumos jelöltnek tekinti magát

MH
 2026. február 13. péntek. 17:56
Healey brit védelmi minisztert nevezték meg Starmer lehetséges utódjaként.

Keir Starmer brit miniszterelnök
Fotó: AFP/Pool/Justin Tallis

A RIA Novosti értesülései szerint John Healey brit védelmi miniszter lehet az Egyesült Királyság következő miniszterelnöke. Paul Sinclair, a Munkáspárt korábbi főtanácsadója a jelenlegi miniszterelnök, Keir Starmer utódjának nevezte őt.

„Healey nagyon nyitott lenne a miniszterelnöki posztra. Úgy vélem, kompromisszumos jelöltnek tekinti magát a posztra. Talán tényleg azzá válhat” – vetette fel a politikai stratéga.

Sinclair megjegyezte, hogy a következő miniszterelnök megválasztását nagyban befolyásolhatja a Peter Mandelson volt brit nagykövet és Jeffrey Epstein amerikai pedofil finanszírozó kapcsolatait övező botrány.

Korábban források a The Daily Telegraphnak azt mondták, hogy a brit Munkáspárt megkezdte a jelöltek keresését Starmer, a pártjuk vezetőjének helyére.

