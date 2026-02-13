Magyarellenes cselekmény Szatmárnémetiben

A partiumi megye RMDSZ-szervezete által a közösségi médiában közzétett fotók szerint az ismeretlen tettesek a szatmárnémeti Hám János utca kétnyelvű utcanévtáblájának (strada Hám János utca) „utca” utótagját fújták le fekete színű festékszóróval. Hasonlóan jártak el a szatmárnémeti Urunk Mennybemenetele római katolikus székesegyházon elhelyezett, a templom felújításáról tájékoztató magyar nyelvű táblával is. Utóbbi arra hívta fel a figyelmet, hogy a beruházás részben a magyar kormány támogatásával valósul meg.

Az elkövetők az utcanévtábla román nyelvű „strada” előtagját, valamint a templomon lévő román nyelvű táblát nem érintették. Az RMDSZ Szatmár megyei szervezete közleményben ítélte el a történteket, elfogadhatatlannak nevezve az ismeretlen elkövetők tettét.

„Az ilyen jellegű cselekedetek nemcsak közösségi értékeinket sértik, hanem a kölcsönös tisztelet és együttélés alapelveit is aláássák. A közterületi feliratok és az egyházi, kulturális vagy történelmi jelentőségű jelzések megrongálása semmilyen körülmények között nem tekinthető elfogadhatónak” - írták a közleményben. Hozzátették: felszólítják az illetékes hatóságokat az eset kivizsgálására, valamint arra, hogy tegyenek meg minden szükséges intézkedést a hasonló cselekmények megelőzése érdekében.

„Közösségünk továbbra is a párbeszéd, a tisztelet és a békés együttélés értékei mellett áll” - hangsúlyozták a közleményben. Ebben emlékeztettek, hogy Hám János római katolikus püspök (1781-1857) szolgálata idején Szatmárnémeti fejlődésének egyik legjelentősebb időszakát élte, az egyházi vezető tevékenysége tartósan formálta a város arculatát, a történelmi városközpont képét, és nevéhez fűződik a klasszicista stílusú székesegyház építése is. Rámutattak: Romániában az érvényes törvények szerint azokon a településeken, ahol egy kisebbség aránya meghaladja a 20 százalékot, az adott kisebbség nyelvén is kötelező kihelyezni a feliratokat a közterületeken. „Szatmárnémetiben ez az arány jóval a törvényben előírt minimum felett van, így a magyar nyelvű feliratok használata nemcsak természetes, hanem jogszabályi kötelezettség is” - közölték.

A magyar feliratok megrongálását Pataki Csaba, az RMDSZ Szatmár megyei szervezetének elnöke, megyei tanácselnök, valamint Kereskényi Gábor, Szatmárnémeti polgármestere is elítélte közösségi oldalán. „A magyar nyelvű feliratok Szatmárnémetiben törvényesek és természetesek. Aki ezeket támadja, a közösségünket támadja” - írták. Felszólították az illetékes hatóságokat, hogy „tegyenek rendet”, és hangsúlyozták: kiállnak a közös értékek, a kisebbségi jogok és a tiszteleten alapuló együttélés mellett. A mintegy 91 ezer lakosú Szatmárnémetiben a legutóbbi romániai népszámláláson 28 152 ember vallotta magát magyar nemzetiségűnek.